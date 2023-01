Hogwarts Legacy: 4 Slots zum Speichern von Charakteren

Warner Bros. Games klärt uns vor Release von Hogwarts Legacy über die Speichermöglichkeiten des Open-World-Action-Rollenspiels auf.

Hogwarts Legacy wird ein Singleplayer-Spiel, man spielt es also nur alleine. Ohne Freunde. Ohne Familie. Heißt aber nicht, dass mehrere Personen gleichzeitig mit dem Spiel eine Freude haben können. Den eigenen Spielstand muss man also nicht überschreiben, weil man bis zu vier verschiedene Charakterplätze erstellen kann. Wie wird das Speichern in Hogwarts Legacy funktionieren?

Woher stammt der Bericht? Direkt von Warner Bros. Games, dem Publisher von Hogwarts Legacy. Die Support-Seite auf Twitter hat bestätigt, dass Hogwarts Legacy mehrere Charakterplätze bieten wird.

Hogwarts Legacy: diese Möglichkeiten zum Speichern gibt es!

Der User “Matth” fragte auf Twitter:

“Hallo WB Games Support, ich würde gerne wissen, ob es möglich sein wird, mehr verschiedene Speicherstände für Hogwarts Legacy auf dem PC zu erstellen, da ich vorhabe, einen Charakter zu erstellen und meine Schwester ebenso.”

WB Games Support bedankte sich für die Frage und gab eine aufklärende Antwort zu den Speicher-Möglichkeiten des Spiels:

“Es gibt 4 separate Charakterplätze. Für jeden neuen Charakter werden wir die folgenden 2 Arten von Speicherfunktionen und Slots haben: 5 automatische Speicherplätze und 10 manuelle Speicherplätze für Spieler.”

Das sind gute Nachrichten für Harry Potter-Fans im eigenen Haushalt, die selbst die offene Welt erkunden und nicht einen bestehenden Charakter verwenden möchten.

Hogwarts Legacy unterstützt kein Cross-Save

Die separaten Charakterplätze sind sicherlich eine gute Sache, aber etwas anderes finden wir nicht mehr ganz so zeitgemäß: das Fehlen von Cross-Save. Diese Funktion wird vom Spiel nämlich nicht unterstützt und bereits vom Warner Bros. Games Support auf Twitter bestätigt.

“Gespeicherte Daten bleiben auf der Plattform, auf der sie erstellt worden sind.”

Wie funktioniert das Speichern von Hogwarts Legacy, wenn ich die Plattform wechsle? Die Erklärung des Supports heißt so viel, dass wenn du auf PC angefangen hast zu spielen, du deine Charaktere zum Beispiel nicht auf die PlayStation 5 oder Nintendo Switch übertragen kannst, vorausgesetzt du kaufst dir das Spiel noch einmal. Es gibt zum Thema Cross-Save nur noch eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Ob man innerhalb des Öko-Systems seine Charaktere mitnehmen kann, sprich von PS4 auf PS5 bzw. Xbox One auf Xbox Series X/S.

Was wir seit gestern wissen: Hogwarts Legacy bekommt zum Release-Tag am PC eine Steam Deck-Verifizierung!

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. PS4- und Xbox One-Version erschienen am 4. April 2023. Die Nintendo Switch-Ausgabe kommt gar erst am 25. Juli 2023.