Halo: The Master Chief Collection beinhaltet über 6,6 Millionen User-Maps

Laut 343 Industries wurden mehr als 6,6 Millionen von Nutzern erstellte Karten erfolgreich für Halo: The Master Chief Collection kopiert.

Die vom Benutzer erstellten Karten wurden für Halo 3, Halo: Reach und Halo 4 erstellt. Der aktuelle Plan sieht vor, dass auf jede Karte zugegriffen werden kann, wenn Halo: Reach zur Sammlung hinzugefügt wird.

Over 6.6 million user-generated maps in Halo 3, Halo: Reach, and Halo 4 have been successfully copied for future access in MCC! Learn more about our plan to bring these community creations forward: https://t.co/JBUrifp2mz pic.twitter.com/tPXdFVy8mp

— Halo (@Halo) August 28, 2019