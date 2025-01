Widerlegt: Hat Lenovo versehntlich einen Halo 5 PC-Port geleaked?

Update von 20:00 Uhr: Lenovo hat die jüngsten Spekulationen zurückgewiesen, dass ein PC-Port von Halo 5: Guardians in Arbeit sei. Anlass für die Gerüchte war ein Werbebild des Lenovo Legion Go S, das darauf hindeutete, dass das Spiel auf Steam veröffentlicht werden könnte. Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich lediglich um ein Mockup-Design.

Ursprünglicher Artikel von 16:00 Uhr:

Die Halo-Reihe war eine der bekanntesten Exklusivserien der Xbox. Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass die Halo-Franchise nun auch auf die PlayStation kommen könnte, da das Unternehmen seine Strategie geändert hat, Titel auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Während das nächste Spiel der Serie aktiv mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird, warten die Fans auf eine PC-Version von Halo 5. Ein Bild auf der offiziellen Website von Lenovo Legion Go S zeigt, dass die PC-Portierung von Halo 5 in der Steam-Bibliothek verfügbar ist, was auf eine bevorstehende Ankündigung hindeutet.

Da alle Spiele der Serie bereits für PC und Xbox erhältlich sind, warten die Fans sehnsüchtig darauf, Halo 5 auf dem PC spielen zu können. Frühere Leaks deuteten darauf hin, dass die Portierung in Entwicklung war, aber dann gestoppt wurde. Es scheint, dass Xbox jetzt endlich auf die Fans gehört hat. Dies ist eine bedeutende Chance für die Fans der Serie, da Halo nun auch für andere Plattformen verfügbar wird. Es bleibt jedoch unklar, ob zukünftige Teile der Serie rechtzeitig exklusiv für die Xbox erscheinen werden, wie es bei anderen First-Party-Titeln der Fall war.

Was die Ankündigung betrifft, so wird Xbox die Entwickler noch in diesem Monat empfangen, sodass während der Messe eine offizielle Erklärung abgegeben werden könnte. Diese Nachricht ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da noch nichts offiziell vom Unternehmen bestätigt wurde. Dennoch scheint die Halo-Reihe eine glänzende Zukunft zu haben. Mit den Gerüchten, dass Halo 5 endlich für den PC erscheint und die Serie auf die PlayStation kommt, wird die Serie kurz vor der Veröffentlichung des nächsten Titels einen großen Aufschwung bei den Spielern erleben. Es gibt auch Gerüchte, dass Halo auf die Nintendo Switch kommen könnte.

Did Lenovo just accidentally leak a Halo 5 PC Port ahead of the Xbox event? pic.twitter.com/4OCu8xirmt — Mischief (@MischiefsYT) January 11, 2025

Worum geht es in Halo 5?

Die Handlung von Halo 5: Guardians setzt kurz nach den Ereignissen von Halo 4 ein und dreht sich um zwei Teams der UNSC: Team Osiris und Team Blue. Der Master Chief und sein Team versuchen, eine mysteriöse Nachricht von Cortana zu entschlüsseln, während Team Osiris versucht, sie aufzuspüren. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi, darunter den neuen Warzone-Modus, in dem bis zu 24 Spieler gegeneinander antreten können.

