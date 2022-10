Half-Life 2-Mod bringt offizielle, aber ungenutzte Beta-Levels

Eine neue Modifikation für Half-Life 2 bietet neue Levels, die aus der Beta-Version des Spiels stammen und nie im Hauptspiel verwendet wurden. So hätte das Ego-Shooter-Abenteuer von Gordon Freeman also aussehen können, hätte sich Valve anders entschieden!

Half-Life 2: 2003 Storyline Port bringt sämtliche Levels, die in der Beta-Version des Spiels vorhanden waren, zusammen mit einigen zusätzlichen Waffen, Feinden und Assets.

Wie der Schöpfer der Mod sagt, zielt dieses Projekt auf “Bewahrung und Zugänglichkeit” ab.

“Die Levels werden nicht neu gemastert oder überarbeitet, und es werden keine geschnittenen Inhalte platziert, die nicht bereits darin enthalten waren. Alle Ebenen behalten ihre alten Texturen und Platzhalter bei und zeigen die immense Qualitätslücke, die Half-Life 2 überwinden musste, um ein Meisterwerk zu werden. Behandelt es eher wie eine Museumsemulation.”

Insgesamt gibt es 50 (!) Maps in der Beta-Version von Half-Life 2 aus dem Jahr 2003, die alle in der ursprünglichen Form als Teil dieses Mods aufgenommen wurden. Man sieht sogar einige Feinde aus dem ersten Spiel, wie den “Bullsquid”, der in der Fortsetzung ursprünglich zurückkehren sollte. Es gibt sogar ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr, dass im Hauptspiel so nie aufgetaucht ist.

Half-Life 2: 2003 Storyline Port – Mod von der Mod

Die Modifikation baut auf einem früheren Projekt auf, dem Storyline Map Pack der Modder XJR900, Vitoy und Maelstrom aus dem Jahr 2003. In diesem Projekt wurden alle Beta-Levels in eine einzige Datei gepackt und konnten stabil ausgeführt werden.

Was beinhaltet die HL2-Mod?

50 Maps der Story-Kampagne von 2003 mit authentischen Assets, Look and Feel. Es gibt sogar eine Kapitelauswahl.

Alle Ebenen behalten ihre alten Texturen und Platzhalter bei und zeigen die immense Qualitätslücke, die Half-Life 2 überwinden musste, um das Meisterwerk zu werden.

Balance und Zugänglichkeit: Zusätzliche Gesundheitsgegenstände, Munition und Autosaves wurden über die gesamte Handlung hinweg platziert. Untertitel wurden wie im Hauptspiel hinzugefügt.

“Dies ist die Mod für alle, die sich die selten diskutierten Level von 2003 ansehen möchten, ohne dass die Erfahrung durch all den unvorhersehbaren Beta-Junk ruiniert wird“, so der Schöpfer auf ModDB.com.

