Half-Life 2: Echtzeit-Strategie-Mod wird nach 13 Jahren veröffentlicht

Half-Life Lambda Wars - (C) Vortal Storm via Steam

Wer Half-Life liebt, der wartet auch darauf. Das berüchtigte Half-Life 3 ist seit Jahren DAS Gerücht in der Gaming-Szene, obwohl eine Dokumentation über Valve das Spiel endgültig begraben hat. Und ja, es war in Entwicklung, von 2013 bis 2014 – doch es wurde eingestampft. Ein von Half-Life 2 inspiriertes Spiel befindet sich bereits viel länger in Entwicklung: Half-Life Lambda Wars. Nach 13 Jahren Entwicklung ist es endlich fertig und kostenlos auf Steam verfügbar.

Half-Life Lambda Wars begann als HL2-Mod, basierend auf den Top-Down-Shooter Alien Swarm aus dem Jahr 2010. Das Ziel in Alien Swarm ist es, Wellen von Aliens zu beseitigen, um durch Level zu gelangen. Alien Swarm enthält einige RPG-Elemente wie Klassenwahl, austauschbare Ausrüstung und Waffen sowie freischaltbare Elemente, wenn die Spieler Fortschritte machen. Die Idee für Half-Life Lambda Wars war es, das Gefühl von Top-Down-Shooter-Action in Alien Wars wiederherzustellen und es in Schlachten aus Half-Life 2 zu integrieren.

Das Spiel befindet sich bereits seit 2007 in Entwicklung. Dazwischen hat sich das Team hinter Half-Life Lambda Wars ständig verändert. Ein Teammitglied sagte auf Reddit, dass der „leitende Programmierer das Projekt gestartet und beendet hat“. Mit Half-Life Lambda Wars können Spieler zwischen Widerstand und Combine wählen und in Echtzeit-Strategiekämpfen gegen gegnerische Kräfte kämpfen. Das Spiel bietet Einzelspielermissionen und einen Offline-KI-Gefechtsmodus sowie einen Mehrspielermodus für bis zu 8 Spieler.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Half-Life Lambda Wars startet in Version 1.0, mit neuen Inhalten, die man aus der Beta-Version noch nicht gekannt hatte. Patch enthält vier neue Einheiten: Heavy Rebels, Heavy Combines, Cran Synths und Mortar Synths sowie Fehlerbehebungen für das Spiel. Obwohl Half-Life 2 in der First-Person-Ansicht gespielt wird, nutzt Lambda Wars die Vogelperspektive, Nebel des Krieges und separate Einheiten- und Produktionsgebäudegruppen. Wie eben in einem Echtzeit-Strategie-Spiel.

Mindest-PC-Anforderungen laut dem Entwickler Vortal Storm:

CPU: Dual Core Intel oder AMD at 2.8 GHz / Quad-Core Intel bei 1.33 GHz

Arbeitsspeicher: 1GB RAM (3 GB RAM empfohlen)

GPU: Intel HD Graphics, nVidia Geforce 8600GT, AMD Radeon HD2600 oder besser

DirectX: Version 9.0c

Speicherplatz: 4GB

Auf Steam gibt es derzeit viele positive Stimmen für das Spiel, auch wenn das Balancing zwischen den beiden Fraktionen noch nicht zu 100% perfekt ist.

Half-Life Lambda Wars ist ein reines Fan-Projekt kann jetzt kostenlos auf Steam für PC gespielt werden.