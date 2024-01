Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom kommt auf die Switch

Im Eastasiasoft New Year 2024 Showcase wurde angekündigt, dass Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom dieses Jahr noch für die Switch auf den Markt kommen wird. Diese Edition beinhaltet die beiden Otome Games Hakuoki: Edo Blossoms und Hakuoki: Kyoto Winds.

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom ist eine Visual Novel, das sich um die Heldin Chizuru Yukimura und die gutaussehenden legendären Krieger der Shinsengumi dreht. Spieler lenken Chizurus Entscheidungen und Liebesbeziehungen während einer Zeit großer Konflikte in Japan, gegen Ende der Feudalära. Diese Zusammenstellung umfasst zwei miteinander verbundene Geschichten, die bei langjährigen Fans der gefeierten Otome-Serie beliebt sind, bietet aber auch einen perfekten Einstiegspunkt für Spieler, die vielleicht noch nie die wunderschöne Erzählkunst von Hakuoki erlebt haben. Diese Nintendo Switch-Veröffentlichung enthält auch Verbesserung der englischen Lokalisierung, basierend auf dem Feedback der Fangemeinde.

Vorbestellungen starten noch diese Woche

Die digitale Veröffentlichung wird voraussichtlich später im Jahr 2024 erfolgen. Physische Ausgaben können ab dieser Woche bei Playasia vorbestellt werden, und zwar am Donnerstag, den 11. Januar. Limitierte Editionen von Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom werden das Spiel, ein Handbuch, eine Soundtrack-CD, ein Artbook, ein Stickerbogen und ein nummeriertes Zertifikat in einer Sammlerbox enthalten. Standardausgaben werden auch zur gleichen Zeit als Vorbestellung erhältlich sein.

Tauche ein in das politische und zwischenmenschliche Drama des Feudalismus, während du romantische Szenarien erlebst und Ereignisse miterlebst, die von der japanischen Geschichte inspiriert sind. Dies wird durch wunderschön illustrierte Zwischensequenzen und leidenschaftliche Dialoge zum Leben erweckt. Erkunde mehrere Handlungsstränge in beiden epischen Visual Novels.

Die beiden Spiele sind bereits für PC (via Steam) und PS Vita erschienen. Da Otome Games mittlerweile bevorzugt auf der Switch erscheinen, ist es nicht verwunderlich, dass auch die Hakouki Spiele nun ebenfalls einen Re-Relase auf der Nintendo Konsole erhalten. Hakuoki ist tatsächlich unter den Otome Spielen eines der bekanntesten und beliebtesten, was auch zu einem Anime und zwei Anime-Filmen geführt hat. Die Anime-Filme gibt es sogar mit deutscher Synchro.