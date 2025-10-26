GTA 6 ohne Konsolenkrieg: Wo zockst du? PS5, Xbox oder doch PC?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Frage klingt simpel, die Antworten sagen viel über 2025 aus: Auf welcher Plattform spielst du GTA 6? Im Thread „The console wars ended before GTA6…“ wird klar: Exklusivdeal-Zeiten sind gefühlt vorbei, die Wahl ist persönlicher denn je.

Viele tippen auf PS5/PS5 Pro – nicht aus „Fanboytum“, sondern wegen Controller-Vorliebe, TV-Setup und (vermeintlicher) Grafikvorteile. Andere bleiben bei Xbox, weil sie sie schon daheim haben, Game Pass nutzen oder Rewards-Punkte bunkern. Und die PC-Fraktion plant den späteren Start mit Mods, höheren Framerates und „voll gepatcht“.

Werbung

PS5 vorne – Xbox praktisch – PC geduldig

Viele Kommentare klingen so: „PS5, weil das die Konsole ist, die ich habe.“ Andere upgraden gezielt auf PS5 Pro für bestmögliche Bildqualität. Auf Xbox-Seite argumentieren User mit Komfort (Elite-Controller, Cloud, bereits vorhandene Bibliothek) und Deals: Game-Pass-Laufzeiten lassen sich teils jahrelang „stacken“ – praktisch, wenn man sowieso im Ökosystem steckt.

Die PC-Antworten sind ehrlich: „Ein Jahr später, wenn alles optimiert ist“, dafür dann 1440p/4K, Mods und freie Settings. Ein Nutzer auf Reddit bringt’s trocken: „PS5 Pro zuerst, später die PC-Premium-Edition.“ – Darauf würde auch meine Wahl fallen.

Die wichtigsten Tendenzen aus dem Thread

Die häufigste Wahl fallt auf die PS5/Pro Pro. Die Begründung: das beste Ergebnis zum Launch. Außerdem verteidigen viele das starke Sony-Ökosystem. PC-Spieler müssen auf GTA 6 länger warten, dafür starten sie gleich in 4K und mit vielen Mods.

Werbung

Auffällig: Kaum jemand diskutiert „Siege“ in einem Konsolenkrieg. Stattdessen zählen Alltag und Komfort: Welcher Controller liegt besser? Welche Freunde sind wo? Welcher Fernseher/Monitor passt? Und: Wie viel will ich für Hardware/Spiele wirklich ausgeben? Ein Kommentar bringt’s auf den Punkt: „Markentreue ist seltsam. Spiel da, wo du Spaß hast.“ – Eine gute Aussage. Die unterschreibe ich!

GTA 6 wird überall riesig. Die Diskussion zeigt: Weniger Dogma, mehr Pragmatismus. Ob PS5 Pro, Xbox Series X oder später PC – wähle nach Bildqualität, Komfort und Freundeskreis. So holst du das Maximum aus Vice City, ohne Nebenkriegsschauplatz im Wohnzimmer.

Umfrage

Auf welcher Plattform spielst du? Abgegebene Stimmen: –

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!