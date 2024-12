„Grand Theft Hamlet“: Ein GTA-Film erobert 2025 die US-Kinos

Anfang Dezember kam der GTA Film „Grand Theft Hamlet“ bereits in die britischen Kinos. Jetzt gibt es einen Termin für die internationale Veröffentlichung, samt neuem Trailer. Geschrieben und inszeniert von Pinny Grylls und Sam Crane bekommst du eine humorvolle und zugleich bewegende Dokumentation, die zwei Schauspieler begleitet, die während der Pandemie versuchen, Shakespeares „Hamlet“ im Vinewood Bowl von Los Santos aufzuführen. Und das mit zufälligen Spielern aus den Online-Lobbys.

Der Film wurde von Kritikern hochgelobt und als „die lustigste Dokumentation des Jahres“ bezeichnet. Nun können sich auch Zuschauer außerhalb des Vereinigten Königreichs auf dieses Erlebnis freuen.

Der Filmverleih MUBI hat angekündigt, dass „Grand Theft Hamlet“ ab dem 17. Januar 2025 in US-amerikanischen Kinos zu sehen sein wird. Ein neuer Trailer zur Einstimmung auf die US-Premiere wurde ebenfalls veröffentlicht. In Großbritannien läuft der Film übrigens noch bis zum 31. Januar in den Kinos.

Two out-of-work actors stage Shakespeare’s Hamlet entirely inside the world of Grand Theft Auto Online in Sam Crane and Pinny Grylls’s GRAND THEFT HAMLET. Hailed as “the year’s funniest documentary” by Time Out and in US theaters January 17. A MUBI Release. pic.twitter.com/b5aEzMNVPt

— MUBI (@mubi) December 19, 2024