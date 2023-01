Gran Turismo 7: keine PC-Version derzeit in Entwicklung

Produzent Kazunori Yamauchi macht Klartext: derzeit befindet sich kein PC-Port von Gran Turismo 7 in Entwicklung.

Wann erscheint Gran Turismo 7 für PC? - (C) PlayStation, Valve - Bildmontage

Gran Turismo 7 Fakten

Entwickler: Polyphony-Digital Publisher: Sony Genre: Rennspiel Release: 04/03/2022 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment hat die letzten Jahre viel dafür getan um am PC-Markt-Kuchen mitzumischen. Nach PC-Ports von Horizon, Uncharted oder God of War warten Fans eigentlich nur noch auf ein GT7 für PC. Kazunori Yamauchi, sagte kürzlich, dass Sony und der Entwickler Polyphony Digital einen PC-Port für Gran Turismo 7 “erwägen”, aber bedeutet das, dass die Rennsimulation kurz davor steht, auf den PC zu kommen!

Derzeit nicht in Arbeit. So kurz kann man die Portierung des Rennspiels zusammenfassen. In einem kürzlichen Interview mit Dengeki Online sagte der Produzent des Rennspiels, Yamauchi, dass die Möglichkeit, dass Gran Turismo 7 auf den PC kommt, zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dies jedoch nicht bedeutet, dass derzeit daran gearbeitet wird.

WERBUNG

Gran Turismo 7 für PC

Auf die Frage ob Polyphony Digital an einer PC-Version arbeitet antwortete Kazunori Yamauchi:

“Das ist nicht wahr. In Bezug auf die PC-Version antwortete ich: ‘(Als Entwickler) denke ich nicht an alle Möglichkeiten.’ Es bedeutet, dass die Möglichkeit nicht 0 ist, und wenn sie nur fragen: ‘Machst du etwas Konkretes?’, tust du gar nichts. Ich habe dir nichts zu sagen.”

Gut. Danke für Nichts?

Das Multiplayer-fokussierte und vor allem sehr auf Live-Service orientierte Rennspiel würde perfekt auf den PC passen – so meine Meinung. Wie lange es wirklich dauert, bis es das Rennspiel tatsächlich auf den PC schafft bleibt abzuwarten.

GT7 ist jetzt für PS4 und PS5 verfügbar. Erst kürzlich habe ich euch berichtet, dass ein Spieler dank “Speed-Glitch” mehr als 1.600 km/h mit einem Auto erreicht hat.