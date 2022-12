Gran Turismo 7: Spieler erreicht dank “Speed Glitch” mehr als 1.600 km/h

Schneller als ein Flugzeug, aber mit einem Auto? Tja, in Gran Turismo 7 kann man so richtig schnell fahren.

Gran Turismo 7 - (C) Sony Interactive Entertainment (SIE)

Gran Turismo 7 Fakten

Entwickler: Polyphony-Digital Publisher: Sony Genre: Rennspiel Release: 04/03/2022

Rennspiele ermutigen uns schnell zu sein, also schneller als im echten Straßenverkehr, wo wir Regeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten müssen. In Gran Turismo 7 gibt es eine Strecke, auf der wir so richtig “schnell” sein können – auch ohne Glitch.

Die Special Stage Route X. Die nordamerikanische Strecke wird nach Abschluss des Café-Menüs 26 freigeschaltet. Dort erwartet PlayStation-Spieler eine über 30 Kilometer größtenteils gerader und flacher Straße. Dort kann man sein volles Geschwindigkeitspotenzial ausschöpfen. Und ein Spieler nutzte die Strecke samt einem Glitch um richtig schnell zu werden.

Im Gran Turismo-Subreddit hat der Benutzer “randomdude804” ein Video veröffentlicht, in dem er mit dem SRT Tomohawk X VGT, dem schnellsten Auto im Spiel, auf der Special Stage Route X fährt. Das Dodge-Konzeptauto verfügt über einen 7.000-cm³-Motor, der ehrliche 2.586 PS leistet. Und das bei einem Gewicht von nur 749 Kilogramm. Selbst mit diesen ausgefallenen Werten kann das Auto maximal 600 km/h erreichen.

Gran Turismo 7: Spieler fährt 1.609 km/h mit Konzeptauto

600 sind zu wenig. Aus irgendeinen Grund schafft es dieser “Dude” auf seinem Tacho 1000 mph bzw. 1609 km/h zu erreichen. Bei der Geschwindigkeit wird die dreißig Kilometer lange Strecke wie eine kurze Gerade. Der Dodge durchbricht die Schallmauer, aber wie ist das möglich?

In den Kommentaren im Reddit-Beitrag erfährt man von einigen Spielern, wie dieser Glitch funktioniert.

Gran Turismo 7 ist jetzt für PS4 und PS5 verfügbar. Entwickler Polyphone schaut sich gerade an wie eine PC-Portierung funktionieren könnte. Sollte das gelingen, werden wir wohl einige Mods erhalten, die uns nicht rein zufällig so schnell machen.