Gran Turismo 7: 12 neue Autos und zwei Strecken kommen im Oktober

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Gran Turismo 7 (hier geht es zu unserer Game Review) steht ein ungewöhnlich großes Update bevor. Sony und Polyphony Digital haben Spec IV angekündigt, dass in zwei Teilen erscheint und dem Rennspiel noch einmal ordentlich neue Inhalte spendiert. Der erste Teil kommt bereits im Oktober 2026, der zweite folgt im Dezember.

Der Umfang kann sich dabei wirklich sehen lassen. Insgesamt sollen 12 neue Autos und zwei neue Rennstrecken ins Spiel kommen. Dazu kommen neue Spielmodi und weitere Funktionen.

12 neue Autos kommen ins Spiel

Welche Fahrzeuge letztendlich alle enthalten sein werden, hat Polyphony Digital noch nicht vollständig verraten. Einige Modelle sind im Ankündigungstrailer allerdings bereits zu erkennen. Dazu gehören unter anderem der BMW M5 E60, der Citroën 2CV, der Honda Stepwgn und der Mazda RX-Vision GT3 Evo. Auch der Xiaomi Vision GT ist mit dabei.

Damit ist wieder eine ziemlich ungewöhnliche Mischung dabei. Vom klassischen französischen Kleinwagen bis zum modernen Hochleistungsfahrzeug ist offenbar alles vertreten.

Zwei Strecken feiern ihre Rückkehr

Noch interessanter dürfte für viele Spieler die Rückkehr des Autumn Ring sein. Die Strecke war bereits in älteren Gran-Turismo-Spielen enthalten, fehlte in Gran Turismo 7 bislang aber komplett.

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Dazu kommt Sportsland SUGO, eine bekannte japanische Rennstrecke, die ebenfalls ihren Weg ins Spiel findet. Gerade die Rückkehr des Autumn Ring dürfte bei langjährigen Fans für Nostalgie sorgen.

Auch beim Gameplay tut sich etwas

Spec IV besteht nicht nur aus neuen Autos und Strecken. Polyphony Digital erweitert auch die Möglichkeiten abseits der normalen Rennen.

Unter anderem wird Shuffle Racing zurückgebracht. Außerdem ist ein neuer Family-Modus geplant, mit dem auch weniger erfahrene Spieler leichter gemeinsam mit anderen fahren können. Zusätzlich wird es Verbesserungen für Online-Drift-Rennen und weitere neue Funktionen geben.

Das Update ist komplett kostenlos

Das Beste für Spieler: Spec IV ist ein kostenloses Update. Der erste Teil erscheint im Oktober, die zweite Hälfte folgt im Dezember. Der Zeitpunkt passt dabei ziemlich gut. 2027 feiert die Gran-Turismo-Reihe ihr 30-jähriges Jubiläum. Polyphony Digital nutzt Gran Turismo 7 offenbar schon jetzt, um dieses Jubiläum entsprechend einzuleiten.

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