Google Stadia meint, wir müssen unseren Spielerang an diesem Wochenende verbessern. Deshalb stellte das Unternehmen die Frage aller Fragen: Was spielt ihr am Wochenende?

Das dabei nicht immer ernsthafte Antworten zurückkommen, ist auch klar. Hier eine Sammlung der lustigsten Antworten.

Games on a physical disk. — DreamcastGuy 🔜 Quakecon (@DreamcastGuy) July 5, 2019

ZELDA OCARINA OF TIME — Devante Ashley (@TigerHoodz337) July 5, 2019

Nothing, because no Stadia? — ScottishKittie #Pansexual 🏳️‍🌈 (@KittieScottish) July 5, 2019

Games that I own. — Mr. Serr🖤 (@ImmaSlapYoMomma) July 5, 2019

Games that I can tangibly own, modify and play when my internet is down. — Ben Eklom (@benzo12) July 5, 2019

Lol whatever it is it’s definitely not on your platform. — Angry Sanji (@sanji330) July 5, 2019

Sex — Moons Haunted (@MoonsHaunted_) July 5, 2019

Anything that isn't run through google. — GamerDadMAGA (@andrewlukenbach) July 5, 2019