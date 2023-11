YouTube setzt neue Regeln für KI-Inhalte durch

In den letzten Jahren haben wir eine Zunahme von KI-Inhalten im ganzen Internet erlebt. Mit ChatGPT, DALL-E und vielen anderen Diensten scheint künstliche Intelligenz im Aufwind zu sein. Daher sind Unternehmen wie YouTube auf Inhalte angewiesen, die von Nutzern erstellt werden, und müssen sicherstellen, dass sie wissen, was auf ihrer Plattform funktioniert. YouTube hat heute neue Regeln angekündigt, die dazu beitragen sollen, Bedenken der Nutzer im Zusammenhang mit der Einführung von KI-Inhalten durch Ersteller zu zerstreuen. YouTube ist der Meinung, dass diese Regeln viele der Sorgen ansprechen werden.

Das erste Thema, das in der neuen Regelung von YouTube behandelt wird, ist die Offenlegungsvereinbarung. Dort wird erklärt: “Wir wollen sicherstellen, dass YouTube ein gesundes Ökosystem von Informationen bietet. Wir haben schon lange Richtlinien, die technisch manipulierte Inhalte verbieten, weil sie Zuschauer in die Irre führen und ein großes Risiko darstellen können.” Die fortschrittlichen Formen der künstlichen Intelligenz können auch dazu eingesetzt werden, Inhalte zu erzeugen, die das Potenzial haben, das Publikum zu verwirren – insbesondere, wenn die Zuschauer nicht wissen, dass das Video verändert oder künstlich erstellt wurde.

Um dieses Problem zu beheben, werden wir in den nächsten Monaten Updates einführen, die die Nutzer darüber informieren werden, ob der Inhalt, den sie sehen, künstlich erzeugt wurde. Hauptsächlich erwarten wir von den Autoren, dass sie angeben, wenn sie realistisch wirkende geänderte oder synthetische Inhalte erstellt haben, einschließlich der Anwendung von KI-Tools.

