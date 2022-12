God of War Ragnarök: Spieler entdeckt nach 35 Stunden sagenhaften Trick

Es hat 35 Stunden gedauert, nachdem ein God of War Ragnarök-Spieler diesen hilfreichen Trick gefunden hat.

God of War Ragnarök: mystische Tore haben noch eine wichtige Verwendung. - (C) PlayStation

God of War Ragnarök Fakten

God of War Ragnarök ist ein Titel, den sich jeder PlayStation-Besitzer (PS4/PS5) ansehen sollte, immerhin hat es für das Action-Adventure von Sony Santa Monica Studios mehrere Auszeichnungen bei den The Game Awards 2022 gegeben. Millionen Spieler haben es bereits ausprobiert oder sind durch, aber diesen Trick für God of War Ragnarök haben nicht viele gefunden – auch nicht nach 35 Spielstunden.

Seit dem Release haben Spieler viele verschiedene Tricks gefunden, um das Spiel zu beenden. Ein Fan teilt nun einen Trick, den er entdeckt hat.

God of War Ragnarök: mit diesem Trick könnt ihr Kratos vollständig heilen und Wutanzeige auffüllen

Reddit-User “heisenberg_82_WW” hat einen cleveren Trick, um die Wutanzeige ohne großen Aufwand zu füllen und um Kratos vollständig zu heilen. Laut dem Beitrag bekommt Kratos seine HP als auch seine Wut voll, wenn er ein mystisches Tor aktiviert. Normalerweise werden diese mystischen Tore verwendet, um zwischen den neun Reichen zu reisen.

Wofür das gut sein soll? Nun, es ist unglaublich nützlich, da Spieler nach einem Bosskampf im Regelfall wenig Gesundheit oder Wut haben. Mit diesem Trick muss man sich weniger Sorgen machen, weiter die Welt von God of War Ragnarök zu erkunden, wenn die Gesundheit, als auch die Wut, voll sind. Wie “heisenberg_82_WW” im Reddit-Beitrag anmerkte benötigte er dafür 35 Stunden um diesen Trick herauszufinden.

God of War Ragnarök: Mystisches Tor füllt Gesundheit und Wut

Der Trick ist anderen PlayStation-Spielern nicht entgangen. Sie haben oft diesen Trick beim Durchspielen verwendet, vor allem bei höheren Schwierigkeitsstufen. Einige Spieler nutzten die Möglichkeit mit voller Gesundheit und Wut bei den Berserker-Bosskämpfen. Andere Spieler merkten in den Kommentaren auch an, dass sie die Eigenschaft der mystischen Tore in God of War Ragnarök erst nach dem Beenden des Spiels bemerkten.

God of War Ragnarök ist unumstritten ein sagenhaft gutes Spiel. Bereits nach der ersten Verkaufswoche holten es sich 5,1 Millionen Spieler für ihre PlayStation-Konsole. Der Vorgänger, God of War (2018), verkaufte sich bisher über 23 Millionen Mal für PS4 und Windows PC.

Das Action-Adventure rund um Kratos und Atreus ist der Abschluss der nordischen Saga der Spielserie. Es ist ab sofort für PS4 und PS5 erhältlich.