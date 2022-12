God of War Ragnarök: Berserkerkönig Hrolf in 25 Sekunden besiegen

Es ist tatsächlich möglich, den Berserkerkönig Hrolf von God of War Ragnarök in 25 Sekunden zu töten. Leicht wird es trotzdem nicht!

God of War Ragnarök: Berserker-König Hrolf in unter einer halben Minute besiegen? Es funktioniert! - (C) PlayStation

God of War Ragnarök Fakten

Ein Spieler hat es geschafft, den mächtigen Endgame-Boss von God of War Ragnarök Berserkerkönig Hrolf in weniger als 30 Sekunden zu töten/besiegen. Die Berserker fordern optionale Bosse heraus, die über die Neun Reiche verstreut sind, wobei König Hrolf als ultimative Herausforderung dient – nachdem m an seine Untertanen besiegt hat. Die meisten Spieler haben ihre Schwierigkeiten, aber es gibt einen Trick, um kurzen Prozess mit dem Berserkerkönig Hrolf zu machen.

Es gibt die Möglichkeit König Hrolf in God of War Ragnarök in nur 25 Sekunden zu besiegen! Reddit-Nutzer “NobleRez” hat Aufnahmen vom Kampf geteilt.

Wie funktioniert der mächtig schnelle Sieg gegen Hrolf? – Die epische Schlacht beginnt mit einer meisterhaften Schildparade, gefolgt von einer Reihe verheerender Runenangriffe mit jeder Waffe im Arsenal von Kratos. Diese Angriffe lösen eine Reihe von Perks aus, wie Detonator’s Might und Storm of Bifrost, die die nachfolgenden Angriffe von Ghost of Sparta extrem mächtig machen.

God of War Ragnarök: König Hrolf in 25 Sekunden töten

Die Flut von Angriffen verstärkt die taktische Ladung der Ausrüstung und macht kurzen Prozess mit dem mächtigen Gegner. NobleRez war so nett und hat aufgeschlüsselt, was zu tun ist, um ebenfalls diesen Sieg in unter 30 Sekunden zu bewältigen.

Achtung! Spoiler-Warnung für alle, die noch nicht so weit im Spiel sind.

NobleRez schlüsselt in den Kommentaren des Reddit-Beitrags seinen Build für den Kampf mit Hrolf auf.

Angriffskombo

Scorched Earth und Shield Strike. Scorched Earth mit all den Skill-Tree-Boni ist sehr stark und wenn Flame Whiplash 2 freigeschaltet wurde, kann Flame Whiplash sofort vollständig aufgeladen werden. Also Shield Strike, drücke dabei Dreieck + R2, wenn du siehst, dass der Arm von Kratos zurückgesetzt wird. Sobald die Klingen anfangen, nach unten zu kommen, Shield Strike, um die Endverzögerung aufzuheben. Flame Whiplash 2: “Flame Whiplash kann sofort aufgeladen werden, wenn das Dreieck nach einem Klingenangriff kurzzeitig gedrückt wird.” Scorched Earth 2: „Das Schlagen eines Feindes während seines Angriffs mit Scorched Earth erhöht den verursachten Schaden erheblich.“ Zusätzlich hilft Vaporize Frost, wie der God of War Ragnarök-Spieler weiter aufschlüsselt. “Klingen-Nahkampfangriffe gegen gefrostete Feinde verursachen Bonusschaden.”

Waffen

Axtaufsatz: The Furious Maul

The Furious Maul Klingenaufsatz: Griffe aus tödlichem Obsidian

Griffe aus tödlichem Obsidian Speeraufsatz: Mächtiger olympischer Sauroter

Mächtiger olympischer Sauroter Schildaufsatz: Rond of Purification

Rond of Purification Spartan Rage: Tapferkeit

Tapferkeit Relic: Hilt of Hofud

Rüstung

Brustschutz: Berserker-Kürass

Berserker-Kürass Handgelenks- und Hüftschutz: Vidars Armschienen der Macht und Vidars Gürtel der Macht

Verzauberungen

Emblem der Neun Reiche

Segen der Tapferkeit

Siegel des Runensturms

Vanaheim-Set

Asgard-Set

König Hrolf schnell besiegen: funktioniert nicht immer!

“NobleRez” führt weiter an:

“Der Rest besteht nur darin, alle Buffs während des Kampfes zu erhalten, die Schadenskombination auszuführen, Freyas Seidr Exhale so zu steuern, dass er direkt nach dem Reichswechsel aktiviert wird, und zu beten, dass der Boss seinen großen grünen AOE-Angriff ausführt und nicht danach wegrennt. Dies erforderte viel Glück und viele Neustarts, da der Boss in 99% der Fälle davonlief.”

Die Endgame-Bosse von God of War Ragnarök fordern selbst die besten Spieler. König Hrolf Kraki kombiniert die Fähigkeiten jedes kleineren Berserkers, um das Kampfsystem des Spiels auf die ultimative Probe zu stellen. Die meisten Spieler werden mehrere Versuche brauchen, um diesen vielseitigen Endgame-Gegner zu besiegen. Damit seid ihr also nicht alleine!

God of War Ragnarök ist jetzt für PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4) erhältlich.