God of War Ragnarök: Mitten im Bosskampf ein Checkpoint?

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

Morgen ist es endlich soweit, God of War Ragnarök erscheint. Nachdem bereits die ersten Reviews und Wertungen zum Spiel erschienen sind, dürfte der Hype noch größer werden. Immerhin reden wir hier von einem Spiel, dass nach Elden Ring den besten Metascore des Jahres erhalten hat. Natürlich erreichen uns so kurz vor Release viele Meldungen über das Spiel, wie die Tatsache, dass man während eines Bosskampfes speichern kann.

Santa Monica Studio, die Entwickler des Action-Adventures mit viel Haudrauf-Momenten, haben eine Option hinzugefügt, mitten in den Bosskämpfen des Spiels einen Kontrollpunkt (Checkpoint) zu erstellen. Das heißt also, wenn man in der ersten Hälfte des Kampfes gut abschneidet, dann aber die Performance verliert und Kratos abdanken lässt, muss man nicht den kompletten Kampf von vorne beginnen. Dank des Checkpoints kann man auch etwas dazwischen verschnaufen, eine Runde mit dem Hund Gassi gehen oder mit den Kindern “Mensch ärgere dich nicht” spielen. Eigentlich eine gute Idee, die bereits der erste Teil gebraucht hätte (oder mein Controller).

God of War Ragnarök: Mitten im Bosskampf speichern ist eine Option

Eine Option die man auch ausschalten kann! Wenn man mit dem Gedanken, mittendrin wenn es heiß hergeht wirklich abzuspeichern, um sich etwa den Frust zu ersparen, nichts anfangen kann, dann dreh es nicht auf! Um es klarzustellen: Es ist eine optionale Funktion, die nicht standardmäßig aktiviert ist.

Manchmal möchte man auch nur die Geschichte erleben und nicht andauernd das Zeitliche segnen, um immer wieder die selbe Szene zu sehen.

Die Bosskampf-Speicherfunktion ist nur eine der über 70 Zugänglichkeitsfunktionen, die God of War Ragnarök anbietet. Es bietet auch einige Funktionen, die die PC-Version von God of War (2018) gesehen hat. Darunter fallen “Auto Sprint”, “Persistent Dot” (dauerhafte Erinnerungen am Bildschirm), Zielhilfe und Blockstil. Die vollständige Liste aller Funktionen, die man aus- oder einschalten kann, findet man im offiziellen PlayStation Blog.

God of War Ragnarök erscheint am 8. November 2022 für PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4) – mit jeder Menge Grafikmodi. Über den PC-Release des Spiels hat Sony Santa Monica noch keine Worte verloren, aber eine Veröffentlichung für 2023 dürfte als sehr wahrscheinlich gelten.

