Nach über fünf Jahren Funkstille hat Ubisoft offiziell ein neues Ghost Recon-Spiel angekündigt. Die Enthüllung erfolgte überraschend während einer Aktionärsversammlung am 10. Juli 2025, bei der CEO Yves Guillemot und CFO Frederick Duguet das Projekt als Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens präsentierten.

Bereits im letzten Jahr gab es die ersten Gerüchte über einen weiteren Teil.

Von Third-Person zu First-Person: Ein radikaler Perspektivwechsel

Das neue Spiel trägt den Codenamen Project Ovr und wird erstmals in der Geschichte der Reihe als First-Person-Shooter entwickelt. Ubisoft orientiert sich dabei an Titeln wie Modern Warfare, Squadund Ready or Not, um ein mil-sim-inspiriertes Erlebnis zu schaffen. Die Entscheidung markiert einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Third-Person-DNA der Serie und soll für mehr Immersion und taktische Tiefe sorgen.

Setting: Der Naiman-Krieg und moralische Dilemmata

Project Ovr spielt während eines fiktiven Konflikts namens Naiman War, in dem die Spieler als Mitglieder der Ghosts eine Reihe von verdeckten Missionen absolvieren müssen.

Das Spiel setzt auf:

Squad-basierte Taktiken und Stealth-Gameplay

und Stealth-Gameplay Missionen mit moralischen Entscheidungen , z. B. das Erkennen von Bedrohungen in zivilen Situationen

, z. B. das Erkennen von Bedrohungen in zivilen Situationen Realistische Grafik und düstere Atmosphäre, die sich deutlich von Breakpoint abheben soll

Zeitplan und Plattformen

Alpha-Test : Geplant für Herbst 2025

: Geplant für Herbst 2025 Release-Zeitraum : Voraussichtlich Ende 2026

: Voraussichtlich Plattformen: Erwartet für PC, PS5 und Xbox Series X|S

Ubisoft behandelt das neue Projekt als Flaggschiff-Titel im Bereich taktischer Shooter und sieht darin eine zentrale Säule seiner zukünftigen Live-Service-Strategie.

Hintergrund: Ubisoft will Vertrauen zurückgewinnen

Nach dem großen kommerziellen Misserfolg von Ghost Recon: Breakpoint und der Einstellung von Ghost Recon: Frontline versucht Ubisoft mit Project Ovr einen Neuanfang. Die Investition von Tencent und die Gründung einer neuen Ubisoft-Submarke sollen dabei helfen, die Qualität und Frequenz zukünftiger Releases zu steigern.

