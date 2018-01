GfK: FIFA 18 war meistverkauftes Videospiel 2017 in Europa

Wie Microsoft und Rare bekannt geben startet die geschlossene Beta zu Sea of Thieves für Xbox One (X) am 24. Januar um 14 Uhr und endet am 28. Januar um 21 Uhr in Europa.

Zugang zur Beta erhalten nur Xbox One-Gamer, welche sich bis zum 1. Dezember im Sea of Thieves-Insider Programm angemeldet haben. Als Vorbestell-Kunde nimmt man ebenfalls an der „Closed Beta“ teil. Man darf während der Beta Screenshots, Videos und Livestreams starten.

Sea of Thieves erscheint für Windows und Xbox One (X) am 20. März 2018.