Watch Dogs 3 ist seit einiger Zeit eine der gefragtesten Ubisoft-Fortsetzungen, obwohl auch ein Splinter Cell in Raum steht, aber die neuesten Gerüchte behaupten, dass es bis Ende des Jahres herauskommt. Mit Sicherheit sogar, da Ubisoft kürzlich bestätigt hat, dass sie vor Ende des laufenden Geschäftsjahres (also bis März 2020) drei noch nicht angekündigte AAA-Spiele starten werden. Sieh also gut aus, dass es nicht nur beim Gerücht bleibt.

Nun ist ein neues „Leck“ entstanden. Immer mehr neue Details aus dem Spiel wurden aufgedeckt. Wenn man den Beitrag auf 4chan (via Reddit) glauben kann, heißt es – in Anlehnung an früheren Gerüchten, dass das Spiel in London spielen wird. Jedoch nicht im zeitgenössischen London. Stattdessen soll es in naher Zukunft im Cyberpunk-Stil gespielt werden. Die Spieler spielen als junge, halb asiatische, halb englische Frau mit Namen Sarah.

Sarah arbeitet für eine Anti-Terror-Organisation, welche für Cyber-Attacken spezialisiert ist. Dabei infiltriert man ein Hacker-Netzwerk um herauszufinden, wer die Verantwortlichen sind. Das Spiel erlaubt den Spielern nicht, Waffen, Messer und andere tödliche Waffen zu benutzen. Stattdessen werden nur nicht-tödliche Optionen wie Taser und Schlagstöcke angeboten.

Watch Dogs 3: Rückkehr von Parcours

Man sagt, Parcours kehre zurück und sei flüssiger, während Skateboard fahren und Graffiti-Malen angeblich auch Nebentätigkeiten sein werden. Andere Nebenmissionen werden das Auffinden und Schließen von Drogendosen beinhalten. Sarah mag sie persönlich nicht, weil ihr Bruder an einer Überdosis gestorben ist. Das Spiel sieht auch Mobs, die sich dynamisch bilden und Unruhen auslösen vor. Als Spieler kann man sich entweder dafür entscheiden, sich von ihnen fernzuhalten oder daran teilzunehmen.

Schließlich gemäß dem Leak, wird der Publisher aus Frankreich, Ubisoft, Watch Dogs 3 ein paar Wochen vor der E3 enthüllt sein. Der Releasetermin ist für November 2019 geplant.

Ubisoft-Games sind von Leaks – die meistens sogar die Wahrheit erzählen – nicht verschont. Immerhin wissen wir vom kommenden Assassin’s Creed schon länger das Setting.

