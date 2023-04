Gerücht: Mögliches Switch-Remaster für GameCube-Paper Mario

Klassiker Mario-Spin-off der 2000er Jahre könnte bald als Remaster für die Nintendo Switch erhältlich sein - so das Gerücht.

Wird es ein Nintendo Switch-Remake von Paper Mario: The Thousand-Year Door geben? - (C) Nintendo

Gerücht: Paper Mario: The Thousand-Year Door, ein Klassiker aus der GameCube-Ära, könnte bald auf der Nintendo Switch remastered werden. Miyamoto deutete ein neues Mario-Spiel an, vielleicht handelt es sich ja um dieses!

Nintendo hat begonnen, ältere Spiele auf die Switch zu bringen, wie Metroid Prime Remastered und möglicherweise F-Zero Remastered. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass ein weiterer Klassiker, den (Super) Mario-Fans seit Jahren fordern, “Remastered” wird.

Paper Mario: The Thousand-Year Door für Nintendo Switch

Woher stammt das Gerücht? Anfang der Woche behauptete “PikminSnezkov” auf Famiboards, dass er “Informationen über ein geplantes Switch-Remaster von Paper Mario: The Thousand-Year Door” aus dem Jahr 2004 habe. Laut dem Nutzer hätte er drei Quellen, die angeblich an dem Spiel bei Intelligent Systems (Entwickler von Paper Mario) arbeiten. PikminSnezkov hat über LinkedIn drei seiner Quellen kontaktiert, von denen tatsächlich zwei bestätigt haben, dass ein Remaster von The Thousand Year Door in Arbeit ist.

Die “Paper Mario”-Serie hebt sich durch “aufkleberartige Ästhetik” und Rollenspiel-Spielmechanik ab. The Thousand Year Door ist der am meisten geschätzte Teil mit 2D-3D-Welten und Rätsellösungen und erschien 2004 für den Nintendo GameCube. Das Spiel folgt Mario auf seiner Suche nach den Kristallsternen, um die Tausendjährige Tür zu öffnen, die zum Schatz der antiken Stadt Rogueport führt.

Das Gerücht eines Remasters ist bisher unbestätigt. Bisher gab es keine offizielle Ankündigung von Nintendo oder Intelligent Systems bezüglich des Remasters.

Fan-Wunsch ist nicht neu

Auf Fandom.com findet man bereits ein mögliches Cover zu “Paper Mario: The Thousand Year-Door (Edition zum 20. Jubiläum)”. Dabei handelt sich um eine Spielidee von Fans (für Fans). Dabei haben Anhänger “Änderungen und Aktualisierungen vorgeschlagen, um das beliebte Spiel auf den neuesten Stand zu bringen”. Dabei wünscht man sich vor allem, dass die Musik orchestriert wird. Und das der GameCube-Titel einen neuen Origami-Look, Kid Yoshi Kleidung und Frisuren wechseln kann und einen neuen Luigi-Modus bekommt.

Vielleicht handelt es sich tatsächlich um den Mario-Titel den Shigeru Miyamoto meinte. Immerhin arbeitet Nintendo “immer” an (Super) Mario, wie man kürzlich mitteilte.

Aktuell findet Super Mario enormen Zuspruch an den Kinokassen. Allerdings sorgt auch die Live-Action-Adaption von Super Mario auf Amazon.com (USA) für Aufsehen, nachdem der Film in den Verkaufscharts auf Platz 1 sprang.