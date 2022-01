Gerücht: EA produziert keine weiteren Star Wars Games

Aktuell geht es rund um das Star Wars Franchise im Bereich Gaming. Während Ubisoft für Lucasfilm Games ein Open World Spiel kreiert wurde gerade erst verkündet, dass 3 weitere Spiele aus dem Hause Respawn unter Electronic Arts folgen werden. Nun wird ein Gerücht laut, dass EA keine weiteren Star Wars Spiele mehr produziert und mit diesen drei angekündigten Games Schluss ist.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.

“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021