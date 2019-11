Gerücht: Dead Island 2 als Starttitel für PS5 und Xbox Scarlett

Die NETFLIX-Serie die auf der Videospiel-Serie “The Witcher” basiert startet bereits am 20. Dezember. Gerald, gespielt von Superman-Darsteller Henry Cavill, kommt bereits am 20. Dezember auf die Streaming-Plattform NETFLIX. Erst vor kurzem erschien die Nintendo Switch-Version des letzten Ablegers des Videospiel-Franchise, The Witcher 3: Wild Hunt. Am 20. Dezember werden alle acht Folgen der ersten…