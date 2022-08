Gamescom 2022: Geoff Keighley sagt Opening Night wird große Ankündigungen haben

Summer Game Fest Host Geoff Keighley verspricht, dass die kommende Opening Night der Gamescom 2022 große Ankündigungen enthalten wird.

Die Gamescom kehrt am kommenden 23. August 2022 zurück und verspricht viele neue Ankündigungen für mehrere Spiele, auf die sich die Fans freuen. Im vergangenen März 2022 kündigte die Gamescom ihre große Rückkehr an und dies wäre eines der ersten großen Gaming-Events in den letzten zwei Jahren an denen Gamer wieder physisch teilnehmen können. Die Veranstalter versprachen auch, klimafreundlich zu sein, was es zu einer Premiere für die Show macht.

Viele Spieler haben auf wichtige Ankündigungen gewartet, die wahrscheinlich in der bevorstehenden Veranstaltung erscheinen werden. Keighley hat kürzlich ein Video auf seinem Twitter-Account gepostet, das den Hype bestätigt. Er sprach darüber, wie aufgeregt er auf die bevorstehende Veranstaltung ist und gab bekannt, dass er am Eröffnungsabend dabei sein wird.

Laut Keighley wird es an der Opening Night erste Looks und Weltpremieren sowie andere große Ankündigungen geben wird. Interessanterweise könnte die Gamescom, da das Summer Games Fest viele Weltpremieren hatte, auch diese mit Keighley haben. Es könnte einen ersten Blick auf das Gameplay kommender Spiele wie Starfield und mehr geben. Immerhin nehmen einige Entwickler an der Gamescom 2022 teil, darunter Microsoft, THQ Nordic und weitere.

Keighley versprach, dass er zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen preis geben würde.

Die Gamescom startet am 23. August 2022 und wird live von der Messe in Köln übertragen.

