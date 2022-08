Gamescom 2022: THQ Nordic Line-up bekannt

Am 12. August veranstaltete THQ Nordic einen digitalen Showcase, in dem es einiges an Neuheiten zu sehen gab. Am 17. August legte der Publisher nochmal nach und veröffentlichte einen Trailer, in dem das gesamte Line-up der diesjährigen Gamescom vorgestellt wird. Im neuesten Trailer des Publishers seht ihr alle Spiele, die ihr im Rahmen des Messeprogramms bei THQ Nordic erleben könnt.

THQ Nordic hat auf der Gamescom ganze neun Spiele zum Anzocken dabei

Folgende Titel wurden für die Messe angekündigt.

WERBUNG

AEW: Fight Forever: Das erste Wrestlingspiel des WWE Konkurrenten. Alone in the Dark: Die Neuinterpretation des Survival Horror Klassikers. Destroy All Humans 2: Reprobed: Das Remake des 2006 erschienen PS2- und Xbox Spiels. Outcast 2: A New Beginning: Die lang erwartete Fortsetzung zum 1999er Sci-Fi Klassiker Outcast. Spellforce: Conquest of Eo: Das neue rundenbasierte Strategiespiel in der Welt von Spellforce. Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake: Ein Platformer/ Jump & Run rund um Spongebob Schwammkopf. Tempest Rising: Einem Echtzeitstrategiespiel in bester Command & Conquer Marnier. The Valiant: Ein teambasiertes Echtzeitstrategiespiel. Wreckreation: Ein Sandbox Arcade-Racer.

Den kompletten Line-up-Trailer, sowie den kompletten digitalen Showcase könnt ihr euch unten nochmal anschauen.

Line-up Trailer

Digitaler Showcase

Ihr findet THQ Nordic vom 23. – 28. August 2022 auf der Gamescom in Halle 8.1.

