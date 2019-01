Im Februar werden im Rahmen des „Games with Gold“-Programmes wieder kostenlose Videospiele verteilt. Für Xbox One gibt es speziell zwei Titel und weitere zwei Xbox 360-Titel, welche auch auf der Xbox One spielbar sind.

Bloodstained: Curse of the Moon

Schwinge Schwert und Peitsche in Bloodstained: Curse of the Moon, schlüpfe in die Rolle des Dämonenbezwingers Sangetsu und genieße packende Action im atmosphärischen Retro-Stil. Begib Dich auf eine gefährliche Reise und triff neue Verbündete, die Dich im Kampf unterstützen und den Ausgang Deines Abenteuers beeinflussen.

Bloodstained: Curse of the Moon ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox One verfügbar.

Super Bomberman R

Bomberman ist zurück! In dieser Neuauflage von Konamis Retro-Klassiker erlebst Du explosive Action mit Bomberman und seinen Freunden. Bekämpfe den fiesen Emperor Buggler im Story-Modus, spiele mit Deinen Freunden zusammen oder gegeneinander im klassischen Multiplayer oder teste den brandneuen Grand-Prix-Modus.

Super Bomberman R ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox One verfügbar.

Assassin‘s Creed Rogue

In Assassin’s Creed Rogue wandelst Du erneut auf den Spuren Deiner Vorfahren, beschreitest jedoch eigene Wege und wendest Dich von der Bruderschaft ab. Du erkundest New York, stellst Dich den Gefahren des arktischen Meeres und jagst die letzten Assassinen Amerikas als gefürchteter Jäger.

Assassin’s Creed Rogue ist vom 1. bis 15. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

In Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy trittst Du das Erbe Luke Skywalkers an und stellst Dich als Padawan den Herausforderungen der Jedi-Ausbildung. Folge alten Traditionen und schärfe Deine Fähigkeiten wahlweise alleine oder im Mehrspielermodus. Möge die Macht mit Dir sein!

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ist vom 16. bis 28. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.