Die E3 2019 rückt näher und während Games, Games, Games und nochmals Games im Kopf sind, wird das Flüstern der nächsten Konsolengeneration lauter. Sony hat sich aus dem E3 verabschiedet, aber bereits mit einer PlayStation 5-Ankündigung den Samen der nächsten Generation quasi ausgesät. Microsoft wird die Chance haben, E3 mit ihrem neuesten Projekt zu stehlen: der „Xbox Scarlett“. Bei neuen Systemen stellt sich eine bekannte Frage: Was wird aus dem Alten? Mit dem Heranwachsen der nächsten Konsolengeneration sollte die Idee der Abwärtskompatibilität über die Spiele der vorherigen Generation hinausgehen, sich aber auch auf die Controller erstrecken.

Wer hat keinen Lieblingscontroller? Vielleicht ist es ein GameCube-Controller, der mit Klebeband und positiven Gedanken zusammengehalten wird, mit einem abgenutzten C-Stick aus unzähligen Smash-Turnieren. Vielleicht handelt es sich um einen Xbox 360-Controller, der zu Dutzenden von LAN-Gruppen transportiert wird, oder um eine Wii-Fernbedienung, mit der ein perfektes Spiel gespielt werden kann. Irgendwann wird dieser Lieblingscontroller für die nächste Generation als unbrauchbar eingestuft und beiseite gelegt. Das kann bedeuten, viel Geld auf dem Tisch zu lassen. Immerhin ist (Lizenz-)Hardware nicht gerade billig. PC-Gamer haben hier weniger Probleme.

Allzeithoch bei Controller-Verkäufen erreicht

Laut der NPD-Group (via Twitter) haben die Controller-Verkäufe ein Allzeithoch erreicht. Die Verkaufszahlen für Gamepads von Microsoft und Sony sind im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen. Bei weniger Spielen, die eine Couch-Coop-Erfahrung bieten, könnte diese Umsatzsteigerung auf Qualitätsprüfer mit höheren Preisen dieser Generation zurückzuführen sein. Oder es liegt daran das die Gamer emotionaler geworden sind und die Dinger durchs Zimmer fliegen, wenn man in FIFA nicht das erreicht, was man sich vorgenommen hat.

Im Oktober 2015 veröffentlichte Microsoft neben Halo 5: Guardians den Xbox One Elite-Controller. Dieser Controller hat aktuell gebraucht noch immer einen Wert von rund 100 Euro. Neu bekommt man das gute Stück für rund 144 Euro, zum Beispiel bei Händlern auf Amazon.de. Ausgeliefert wurde der Super-Controller mit programmierbaren Pads, Sätzen verschiedener D-Pads und Daumensticks sowie einer App, mit der sich jeder Aspekt des Controllers präzise einstellen lässt. Microsofts Elite- und Drittanbieterunternehmen wie SCUF Gaming haben eine High-End-Option für diejenigen erweitert, die die beste Leistung ihrer Controller zum richtigen Preis suchen.

Limitierte Controller bringen richtig viel Geld ein

Das bedeutet nicht, dass nur anpassbare Controller das große Geld einbringen können. Nehmen wir zum Beispiel den benutzerdefinierten Xbox One-Controller von Sea of ​​Thieves. Dieser in limitierter Auflage erhältliche Controller bietet nur ästhetische Unterschiede und wird derzeit auf Einzelhandels-Websites für über 200 Euro angeboten. Der technologische Fortschritt zwischen den Generationen bedeutet nicht, dass die Steuerungen veraltet sein müssen. Der Xbox 360-Controller wird weiterhin vom Militär zur Steuerung von Hochleistungsperiskopen auf Atom-U-Booten verwendet. Wenn es gut genug ist, um 38.000-Dollar-Joysticks für diese Steuerelemente zu ersetzen, sollte es gut genug sein, um ein aktuelles Game zu spielen.

PlayStation VR kann für die PS5 wiederverwendet werden

Mit PlayStation 4 und PlayStation VR konnte Sony erstmals eine eigene Marke für virtuelle Realität auf Konsolen bringen. Sony hat jedoch die PlayStation Move-Motion-Controller wiederverwendet, anstatt brandneue Controller für das PSVR-Headset zu erstellen. Bisher hat Sony über drei Millionen PSVR-Geräte verkauft. Da Sony bestätigt hat, dass PSVR mit PlayStation 5 kompatibel sein wird, dürfte diese Zahl weiter steigen. Heißt das, es gibt Hoffnung, dass andere Playstation 4-Hardware mit der nächsten Generation kompatibel sein könnte?

Die Abwärtskompatibilität ist ein wichtiges Thema bei der Überlegung, was die nächste Generation auf den Tisch bringen kann. Diejenigen, die Konsolen, Spiele und Zubehör kaufen, möchten nicht, dass diese Investitionen verschwendet wurden. Vielleicht kann diese Generation die Errungenschaften der Vergangenheit wirklich würdigen, indem sie den Spielern einen Grund gibt, ihren Lieblingscontroller wieder in die Hand zu nehmen.