Forza Horizon 5: Pre-Load benötigt 103 GB Speicherplatz

Forza Horizon 5 - (C) Playground Games, Xbox

Forza Horizon 5 ist ab sofort zum Pre-Load auf Xbox-Konsolen verfügbar. Der Pre-Load könnte durchaus eine interessante Idee sein, da der Download mit 103 Gigabyte doch etwas üppig ausfällt. Diese 103 GB gelten für PC und Xbox Series X/S, auf der Xbox One benötigt das Spiel “noch mehr” freien Festplattenspeicher.

Die Ankündigung zum Pre-Load von Forza Horizon 5 erfolgte am offiziellen Twitter-Account sowie in einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Forza-Webseite. Der Beitrag enthält die spezifischen Dateigrößen jeder Version von Forza Horizon 5, einschließlich einer Erklärung, warum die Dateigröße auf Series X kleiner ist als auf Xbox One. Das Vorabladen ist derzeit noch nicht auf dem PC verfügbar, aber das sollte bald möglich sein.

Advertisment

Die Dateigröße von Forza Horizon 5 überrascht nicht wirklich, immerhin gibt es über 400 Fahrzeuge und eine 1,5-mal größere Karte als in Forza Horizon 4 geben, bereits am ersten Tag.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Dateigrößen von Forza Horizon 5 (zum Release-Tag) im Überblick:

Xbox Series X/S: 103 GB

Xbox One: 116 GB

Windows/Steam: 103 GB

Für Windows und Steam verspricht der Entwickler, dass man bald mehr zum Pre-Load in den sozialen Kanälen von Forza erfahren wird.

Warum ist die Dateigröße für die Xbox One-Version höher?

Wie Playground-Games im Blog-Eintrag erklärt, konnte dank des Hochgeschwindigkeits-SSD-Speichers der Xbox Series X/S der Installationsbedarf des Rennspiels reduziert werden, indem Assets für Streaming mit höherer Bandbreite optimiert wurden.

Forza Horizon 5: Unendlich Spaß mit EventLab?

Der Race-Creator Event-Lab verspricht, dass Spieler ihre eigenen Strecken bauen können, wo immer sie wollen. Der “Level-Editor” wird ziemlich umfangreich sein und so kann man sich auf eine Menge Spielspaß freuen.

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Early Access für Besitzer der Premium Edition startet am 5. November.