Fortnite erhält Resident Evil-Crossover mit Chris Redfield und Jill Valentine

Die Anzahl der Crossover in Fortnite kann man eigentlich schon gar nicht mehr zählen. Epic Games hat so ziemlich jedes Crossover schon durchgezogen, sei es mit Marvel, Star Wars, DC oder anderen Videospielen. Letzten Monat gab es Überschneidungen mit Venom, The Walking Dead und dem neuen Dune-Kinofilm. Und passend vor Halloween gibt es nun das Crossover von Fortnite mit Resident Evil.

Fortnite hat eine Reihe von neuer Charakter-Skins und Gegenstände basierend auf der Resident Evil-Serie eingeführt. Zusätzlich dazu gibt es die jährliche Rückkehr des “Fornitemares-Events”, dass eine Monster-gefüllte Realität namens Sideways bietet.

Zwei der kultigsten Charaktere aus Capcoms Survival-Horror-Reihe, Chris Redfield und Jill Valentine, sind ab sofort im Item-Shop ab dem neuen STARS Team Set erhältlich. Die neuesten Ergänzungen zu Fortnites Gaming Legends-Skins rocken beide ihre ursprünglichen STARS-Uniformen, aber die Spieler haben auch die Möglichkeit, Chris in seinem Hound Wolf Squad-Outfit aus Resident Evil Village und Jill in ihrem Outfit aus dem Resident Evil 3-Remake auszustatten.

Fortnite bietet nun jede Menge Resident Evil-Items

Die Skins interessieren die Fans natürlich am meisten, aber es gibt auch jede Menge Gegenstände, die man an seinen Charakter im Spiel anpassen kann.

Andere Gegenstände, die man in den Inventarbereichen Ihres Schließfachs aufbewahren kann?

Frisch aus den Arklay Mountains, zieh den Green Herb Back Bling an (mit den alternativen Red Herb und Blue Herb Styles), nimm deine Schreibmaschine mit Saving Keystrokes Back Bling, prahle mit der HOT DOGGER Spitzhacke ( umbrella -entwickeltes Anti-Biowaffen-Messer) und schwinge, was einst dem Bösen gehörte: die Stun Rod Pickaxe. – Sehr kreativ.

Und es gibt auch einen passenden Umbrella-Emote:

