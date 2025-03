Fortnite: Mysteriöser Mythic-Gegenstand mit unfassbarer Drop-Rate entdeckt

Mythic-Items sind die mächtigsten und seltensten Waffen in Fortnite. Seit Kapitel 1 jagen Spieler sie, weil sie besondere Fähigkeiten verleihen und das Spielgeschehen komplett verändern können. Normalerweise findet man sie durch Bosse oder spezielle Truhen, aber noch nie war ein Mythic in Fortnite so extrem schwer zu bekommen.

Mit dem Start von Kapitel 6, Season 2 machte die Fortnite-Community eine überraschende Entdeckung: Ein längst vergessener Mythic wurde heimlich wieder ins Spiel integriert. Laut dem bekannten Data Miner AllyJax droppt er nun aus Goldenen Lamas – aber mit einer unfassbar niedrigen Wahrscheinlichkeit von 0,00001 Prozent. Der sagenumwobene Mythic Goldfish.

Was macht den Mythic Goldfish in Fortnite so besonders?

Der Mythic Goldfish sieht aus wie eine goldene Fisch-Trophäe, ist aber eine extrem gefährliche Waffe. Wirf ihn auf einen Gegner, und er verursacht 250 Schaden, was in einem sofortigen Knockout oder Eliminierung resultiert. Das Beste? Nach dem Wurf kann man ihn wieder aufheben und erneut verwenden.

Er erschien erstmals in Kapitel 2, wo Spieler ihn durch Angeln erhalten konnten – allerdings war er schon damals extrem selten. Jetzt ist er noch schwieriger zu finden.

Während er im normalen Battle Royale fast unmöglich zu finden ist, haben einige Spieler berichtet, ihn in Fortnite Reload entdeckt zu haben. Dort kann er angeblich aus Truhen und Supply Drops auftauchen. Laut AllyJax wurde der Mythic Goldfish bereits am 18. April in den Spieldateien entdeckt, aber Epic Games ließ sich mit einer offiziellen Ankündigung Zeit. Dadurch hatten einige extrem glückliche Spieler die Chance, ihn zu finden, bevor es alle wussten.

Fortnite entwickelt sich ständig weiter. Im kommenden Monat stehen große Updates an, darunter das Spring Raid Event mit neuen Quests, Skins und Belohnungen. Außerdem können PlayStation-Spieler am kommenden Fortnite Cup teilnehmen.

Die „Mythic Madness“ in Fortnite ist noch lange nicht vorbei – aber wenn du wirklich den Mythic Goldfish haben willst, brauchst du mehr Glück als Verstand. Vorher wirst du von einem Hai gebissen, vom Blitz getroffen oder gewinnst im Lotto.

Übrigens kehrte erst kürzlich Tomb Raider (Lara Croft) in Fortnite zurück. Außerdem gibt es einen Quest-Exploit in Kapitel 6, Season 2, den du erkunden kannst.