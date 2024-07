Fortnite: Mythischen Goldfisch finden und nutzen, so einfach geht’s!

Fortnite-Spieler aufgepasst! Epic Games hat im Juli ein aufregendes Update namens Fortnite Reload veröffentlicht. Mit diesem Update kehren alte Karten und beliebte Waffen zurück, darunter auch der sagenumwobene Mythische Goldfisch in Fortnite Reload. Doch wie bekommst du diesen mächtigen Gegenstand und warum ist er so besonders? In diesem Guide erfährst du alles Wichtige darüber.

Was ist der Mythische Goldfisch?

Der Mythische Goldfisch ist eine der seltensten und mächtigsten Waffen in Fortnite. Ursprünglich in Kapitel 2 eingeführt, hat er schnell Kultstatus erlangt.

Warum ist der Mythische Goldfisch so besonders? Er kann Gegner mit einem einzigen Treffer ausschalten. Ja, du hast richtig gelesen: ein Treffer und dein Gegner ist Geschichte!

Wo findet man den Mythischen Goldfisch in Fortnite Reload?

Den Mythischen Goldfisch zu finden, ist keine leichte Aufgabe, aber es gibt mehrere Wege, ihn zu ergattern. Hier sind die besten Methoden:

Vorratslieferungen: Diese sind oft die sicherste Methode, da sie hochwertige Beute enthalten. Aber Vorsicht, auch andere Spieler haben es auf diese Lieferungen abgesehen. Das Risiko, in einen Kampf verwickelt zu werden, ist hoch. Truhen: Truhen sind über die gesamte Karte verteilt und bieten eine gute Chance, den Goldfisch zu finden. Sie sind etwas sicherer als Vorratslieferungen, da sie nicht so offensichtlich sind und weniger Spieler gleichzeitig auf sie zugreifen wollen. Angeln: Obwohl es seltener vorkommt, kannst du den Mythischen Goldfisch auch beim Angeln in Fortnite bekommen. Diese Methode erfordert Geduld, aber wenn du in Ruhe angeln kannst, ist das Risiko geringer. Beute auf dem Boden: In seltenen Fällen kannst du den Goldfisch auch einfach so auf dem Boden finden. Diese Methode ist allerdings sehr zufällig und weniger verlässlich.

Tipps und Tricks für die Suche nach dem Mythischen Goldfisch

Welche Strategie ist die beste? Eine Kombination aus Angeln und dem Öffnen von Truhen bietet eine gute Balance zwischen Sicherheit und Effizienz. Vermeide stark frequentierte Gebiete, um nicht in Kämpfe verwickelt zu werden, bevor du den Goldfisch findest. Warum nicht nur Vorratslieferungen? Die Gefahr, dass andere Spieler dich angreifen, ist einfach zu hoch.

Wie verwendet man den Mythischen Goldfisch?

Wenn du den Mythischen Goldfisch gefunden hast, willst du ihn natürlich auch richtig einsetzen.

Wie benutzt man den Mythischen Goldfisch effektiv?

Zielen und Werfen: Der Goldfisch wird wie eine Granate geworfen. Ziele sorgfältig, denn ein Volltreffer schaltet den Gegner sofort aus. Vorsicht vor Fehlwürfen: Wenn du daneben wirfst, kann dein Gegner den Goldfisch aufheben und gegen dich verwenden. Also sei präzise! Überraschungseffekt nutzen: Der Goldfisch ist selten und viele Spieler sind nicht darauf vorbereitet. Nutze diesen Überraschungseffekt zu deinem Vorteil.

Warum ist der Mythische Goldfisch so mächtig?

Die Macht des Mythischen Goldfischs liegt in seiner Einzigartigkeit und Seltenheit.

Was macht den Goldfisch in Fortnite so stark? Ein einzelner Treffer reicht aus, um einen Gegner sofort auszuschalten. Diese Macht verleiht dir einen erheblichen Vorteil im Spiel, besonders in entscheidenden Momenten.

Der Mythische Goldfisch ist eine der faszinierendsten und mächtigsten Waffen in Fortnite. Ihn zu finden und effektiv zu nutzen, erfordert Geschick und eine gute Strategie.

Warum solltest du den Mythischen Goldfisch unbedingt haben wollen? Er kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen und dir einen epischen Moment im Spiel bescheren.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar. Für PC bekommst du das Spiel über den Epic Games Store.