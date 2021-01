Fortnite: Dataminer finden Tomb Raider/Lara Croft-Skin – Fans warten auf Crossover

Wird es bald einen Tomb Raider/Lara Croft-Skin für Fortnite geben? - (C) Sqaure Enix, Epic Games

Dataminer schnüffeln gerne in Fortnite herum und finden immer wieder etwas, dass auch eintrifft. Anscheinend plant Epic Games ein Crossover mit Tomb Raider/Lara Croft als nächsten Skin zu bringen. Nun, es ist nicht sicher, aber es gibt entscheidende Hinweise für die Fans, dass es passiert.

Crossover-Charaktere sind für Fortnite nichts Neues. Nachdem kürzlich ein Marvel-Crossover fertiggestellt wurde, der mit einem Reset endete, nachdem Galactus die Welt gefressen hatte, tauchten sporadisch neue Skins auf. Zu diesen Charakteren gehören Kopfgeldjäger wie The Mandalorian, der Master Chief und auch der Predator schaut im Battle Royale vorbei. Jetzt scheint es, dass ein weiterer Charakter aus einem anderen Videospiel auf die Welt kommt, wenn die Hinweise korrekt gelesen werden.

Ein Fortnite Data Miner namens Mang0e hat am Wochenende seinen Fund auf Twitter veröffentlicht. Demnach soll ein neuer Skin namens „Typhoon“ kommen. Über den Namen hinaus zeigten die Daten, dass die neue Haut eine weibliche Figur mit reaktiven Stilen ist. Sie fanden auch heraus, dass der Eingang zur Karte für diesen mysteriösen Charakter mit einem „Flickereffekt“ gekennzeichnet wird. Ob diese Hinweise für Fans ausreichen, um daran zu glauben?

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon. Info:

– The skin will be female

– The skin might have reactive styles

– It's portal seems to have a custom "flicker" effect Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6 — Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021

Tomb Raider/Lara Croft bald in Fortnite unterwegs?

Wie Dexerto, berichtet, glauben einige Fortnite-Fans, dass es ein ziemlich großer Hinweis auf die Schatzjägerin ist. Der Codename soll auf die Eröffnung des 2013 neu gestarteten Tomb Raider hinweisen. In der Eröffnungsszene ist Lara auf einer Insel gestrandet, nachdem ein heftiger Sturm ihr Schiff versenkt hat. Andere Fortnite-Fans hoffen, dass Lara Croft auf die offensichtliche „reaktive“ Natur des Skins des Charakters hinweist. Es gibt einige, die glauben, je mehr Schaden der Charakter erleidet, desto mehr Schmutz und Blut kennzeichnet den Skin. Auch dies wäre eine Hommage an die Tomb Raider-Reboot-Spiele, die sie oft ziemlich dreckig und blutig zeigen.

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

( ⛏️🏃🏻‍♀️🏹 )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ — Tomb Raider (@tombraider) January 11, 2021

Ein kürzlich veröffentlichter Tweet aus dem offiziellen Tomb Raider-Account hat Berichten zufolge die Fans von Fortnite noch mehr begeistert. Dieser Tweet zeigte, wie Lara über drei verschiedene Objekte nachdachte. Einer dieser Gegenstände ist eine Spitzhacke. Die Spitzhacke ist ein Markenzeichen für das Battle Royale-Spiel von Epic Games. Ein weiterer Gegenstand, an den Lara denkt, ist Pfeil und Bogen. Einige glauben, dass dies auf das Jäger-Thema hinweist, an dem in der jüngeren Saison einige der Crossover-Charaktere beteiligt waren.

Epic Games hat noch nicht bestätigt, ob Lara Croft bald zu Fortnite kommt oder nicht. Auf jeden Fall endet die aktuell fünfte Season des zweiten Kapitels am 16. März. Bis dahin werden wir wohl mehr wissen.

I would LOVE to say this was easy and didn't take me hours, and that I'm actually satisfied with it… But alas… 😂 Here's my very mediocre attempt at #LaraCroft in @FortniteGame! @TombRaider pic.twitter.com/cDmvvs5bOs — 🌿👅✨ Joshua (@wawa_cwoft) January 14, 2021

Fortnite Battle Royale kann kostenlos für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S gespielt werden.