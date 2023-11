Final Fantasy 7: Ever Crisis kommt am 7. Dezember für den PC

Obwohl die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie offensichtlich das derzeitige Flaggschiffprojekt von Square Enix im Zusammenhang mit Final Fantasy 7 ist, ist es nicht das einzige Spiel aus dem FF7 Universum. Final Fantasy 7: Ever Crisis ist eine kostenlose Neuinterpretation des PS1-Klassikers und Crisis Core: Final Fantasy 7. Das RPG wurde im September für mobile Geräte veröffentlicht und Square Enix bestätigte kurz darauf, dass es auch bald für den PC erscheinen würde.

Jetzt hat das Unternehmen ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben. Auf Twitter teilte Square Enix mit, dass Final Fantasy 7: Ever Crisis am 7. Dezember über Steam für den PC erscheinen wird. Wie bereits bestätigt, erhalten neue Spieler, die das Spiel auf dem PC spielen, verschiedene Boni, darunter 3.000 Blaue Kristalle, ein garantiertes Ziehungs-Ticket für eine Fünf-Sterne-Waffe, 30 Ziehungs-Tickets, einen Ausrüstungsgutschein und mehr.

— FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) November 30, 2023