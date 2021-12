Final Fantasy 6 Pixel Remaster kommt im Februar 2022

Square Enix hat endlich ein Veröffentlichungsfenster für das sechste und letzte Pixel-remasterte Final Fantasy-Spiel angekündigt. Final Fantasy 6 Pixel Remaster wird im Februar nächsten Jahres erscheinen, gerade rechtzeitig, damit man es auf dem Steam-Deck spielen kann.

Warum das lange warten? Square Enix sagte, es sei so, dass sie sicherstellen wollen, dass der letzte Remaster der Serie die Erwartungen erfüllt. “Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, nehmen wir uns die nötige Zeit um die Entwicklung des Spiels erfolgreich abzuzschließen.”

Die ersten drei Pixel Remasters kamen letzten Sommer, Final Fantasy 4 und 5 kamen dann im September und November. Final Fantasy 6 ist das letzte Final Fantasy-Spiel, das Pixelgrafiken hatte, bevor es zu 3D-Polygonen überging und es ist zudem ein beliebter Titel in der Serie.

