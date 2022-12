Final Fantasy 16-Rätsel: Was ist Torgal? Wolf oder Hund?

Egal ob Hund oder Wolf, süß ist er allemal.

Final Fantasy 16 Fakten

Der offizielle japanische Twitter-Account von Final Fantasy 16 hat bestätigt, dass Torgal ein Wolf und kein Hund ist, was die Fans seit der ersten Enthüllung der Figur verwirrt hat.

Worum geht es? Als Final Fantasy 16 zum ersten Mal enthüllt wurde, zeigte ein Bild im Trailer einen winzigen Welpen namens Torgal von dem wir später erfuhren, dass er Clive später in der Geschichte helfen würde wenn er ausgewachsen ist. In Anbetracht der niedlichen Welpenform von Torgal nahmen viele an, dass es sich um eine Art Hund handelt, obwohl seine erwachsene Form eher wie ein Wolf aussah, was bei den Fans zu einiger Verwirrung darüber führte welches Tier Torgal eigentlich ist.

Final Fantasy 16: jetzt wissen wir was Torgal ist

Zum Glück hat der Final Fantasy 16-Twitter-Account ein für alle Mal bestätigt, dass Torgal ein Wolf und kein Hund ist. Gestern teilte der Account ein Bild von Torgal als Welpe und als erwachsener Wolf, zusammen mit dieser Beschreibung: “Ein Wolf, der aus dem nördlichen Teil des Kontinents stammt. Clive und Joshuas Vater Elwin brachten Torgal zurück, der während einer Expedition in den Norden vom Rudel getrennt wurde und in der Familie Rosfield aufwuchs. Ein zuverlässiger Partner, der Clive auf seiner harten Reise begleitet.”

Woher stammt Torgal?

Damit ist ein für alle Mal bestätigt, dass Torgal kein Hund, sondern ein Wolf aus dem nördlichen Teil von Valisthea ist. Die Tatsache, dass der japanische Account direkt gesagt hat, dass Torgal ein Wolf ist könnte den Anschein erwecken, dass es von Anfang an klar war. Der englische Final Fantasy 16-Twitter-Account hat letzte Woche ebenfalls eine Biografie von Torgal geteilt, in der nicht erwähnt wurde, dass er ein Wolf ist, obwohl die beiden Biografien eindeutig die gleichen Informationen verwenden.

In der englischen Biografie heißt es: “Ein weiterer Ausgestoßener aus den Nördlichen Territorien, der von Haus Rosfield aufgenommen wurde. Torgal wurde während einer von Erzherzog Elwins Expeditionen in den eisigen Norden allein in einem Schneefeld gefunden und nach seiner Rückkehr seinen Söhnen geschenkt. Nachdem er irgendwie die Katastrophe überlebt hatte, die beinahe das Ende der Rosfield-Linie bedeutet hätte, wurde er über ein Jahrzehnt später mit Clive wiedervereint und dient seinem Herrn heute mit der gleichen grimmigen Loyalität wie damals, als er noch ein Welpe war.”