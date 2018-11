Der Fußball-Simulator FIFA 19, von EA Sports, EA Vancouver und EA Romania entwickelt, verkaufte sich laut Schätzung über 4,3 Millionen MAl in der ersten Woche im Einzelhandel.

Wie VGCharts.com anhand der Zahlen aus dem Einzelhandel kalkuliert hat entfielen dabei 78% (!) auf die PlayStation 4-Version, also über 3,36 Millionen Einheiten. Auf der Xbox One wurde der Titel in der ersten Woche knapp 800.000 Mal weltweit gekauft. Desweiteren kauften 134.000 Gamer die Version für den Nintendo Switch, 8.429 Einheiten wurden für die PlayStation 3 und 6.613 Einheiten für die Xbox 360 gekauft.

In Europa hat FIFA 19, zumindest in der Startwoche, einen Anteil von 74%! Gleich dahinter die USA mit 441.988 verkauften Einheiten und 71.084 Einheiten in Japan. In Europa ist der Titel vor allem auf der Fußball-Insel Großbrittannien sehr beliebt. Dort wurde FIFA 19 962.197 Mal abgeholt. Knapp dahinter die Deutschen mit 613.744 Einheiten.

Gegenüber FIFA 18 verkaufte sich das neue FIFA 19 im Einzelhandel um 35% schlechter! Einzig die Nintendo Switch-Version konnte um knapp 20.000 Einheiten zulegen.

Wichtiges Detail: Die digitalen Verkäufe wurden nicht geschätzt.

FIFA 19 wurde am 28. September 2018 weltweit für PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360 und PC veröffentlicht.

