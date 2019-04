UKIE / GfK Chart-Track haben ihre neuesten wöchentlichen Charts für Boxed-Verkäufe von Videospielen in Großbritannien veröffentlicht. In der am 6. April endeten Verkaufswoche schaffte es The Division 2, trotz 30% Verlust gegenüber der Vorwoche, auf Platz 1.

Wie GamesIndustry meldet konnte sich Yoshi’s Crafted World für den Switch, in der Vorwoche auf Platz 1, noch gerade so in den TOP 3 halten. Das Nintendo-Spiel hatte zur Vorwoche einen Rückgang von 61 Prozent zu verzeichnen. Auf Platz 2 findest sich auf der Fußballer-Insel – wie fast immer unter den Top-Platzierungen – FIFA 19. Allerdings hatte auch die Fußball-Simulation einen Rückgang von 23 Prozent zu verzeichnen.

Hier die TOP 10: