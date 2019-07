In Zusammenarbeit mit der Electronic Sports League (ESL) veranstalten Sony PlayStation und Electronic Arts den FIFA 19 Cologne Cup, der in einer Reihe von Online-Turnieren ausgetragen wird und dessen Finale als fulminantes Live-Event auf der diesjährigen gamescom am PlayStation-Stand in Halle 7 stattfindet.

Vom 19. bis zum 27. Juli werden in insgesamt fünf Online-Qualifikationsrunden die 16 besten FIFA 19-Spieler gekürt. Zum Finale auf der gamescom vom 21. bis zum 24. August haben diese Spieler die Chance, den Titel und einen Teil des Preisgeldpools von insgesamt 27.000 Euro zu gewinnen.

Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mindestens 16 Jahre alt sind, können sich unter diesem Link für die Region “Central Europe” (Zentraleuropa) für eine der Online-Qualifikationsrunden anmelden.

Die Online-Qualifikationsrunden des FIFA 19 Cologne Cups finden an folgenden Terminen statt:

Die jeweils besten vier Spieler jeder der acht Regionen treten schließlich am Samstag, den 27. Juli um einen Platz im Finale in Köln gegeneinander an.

Nachfolgend alle Regionen im Detail:

Region Länder Plätze im Finale auf der gamescom Zentraleuropa Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen 4 Nordeuropa Großbritannien, Irland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Island 3 Westeuropa Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg 3 Südeuropa Spanien, Portugal, Italien 2 Asien-Pazifik Australien, Neuseeland 1 Osteuropa Tschechien, Slowakei, Ungarn, Zypern, Griechenland, Kroatien, Malta, Romänien, Slowenien, Russland, Ukraine 1 Nahost und Nordafrika Nahost, Nordafrika und Türkei 1 Japan Japan 1 Insgesamt: 16

Die Staffelung des Preisgeldes ergibt sich folgendermaßen:

Platz 1: 10.000 Euro

Platz 2: 5.000 Euro

Platz 3 bis 4: 2.000 Euro

Platz 5 bis 8: 1.000 Euro

Platz 9 bis 16: 500 Euro

Mehr Details zur Anmeldung, Qualifikation und zum Regelset gibt es hier.