Falsche Flagge in Spider-Man 2

Spider-Man 2 war ein sofortiger Erfolg für Entwickler Insomniac Games, als es letzte Woche veröffentlicht wurde. Der PlayStation 5-Exklusivtitel wurde von den Kritikern hoch gelobt und stellte für Sony Verkaufsrekorde auf.

Marvel’s Spider-Man 2 ist ein technisches Wunderwerk, vor allem wenn man bedenkt, wie wenig das Spiel lädt, während man sich durch New York City schwingt. Darüber hinaus ist es vollgepackt mit Anspielungen auf die Comic-Geschichte von Peter Parker und Miles Morales, die langjährige Fans der beiden Comic-Figuren begeistern werden. Einigen Fans ist jedoch ein massives Versäumnis in Bezug auf Miles und seine Herkunft aufgefallen und sie haben sich in den sozialen Medien darüber geärgert. Glücklicherweise scheint es so, als würde das bald behoben werden.

Den Fans ist aufgefallen, wenn man das Haus von Miles betritt, dass eine große Flagge an einer der Wände hängt, die anscheinend seine Herkunft feiert. Leider ist es eine kubanische Flagge und Miles ist Puertoricaner. Wie nicht anders zu erwarten, haben viele Fans den Fehler schnell bemerkt und in den sozialen Medien die Frage gestellt, warum Insomniac die kubanische Flagge in Miles’ Haus angebracht hat. Was die Sache noch seltsamer macht, ist, dass Miles auch einen alternativen Anzug hat, den man sich verdienen kann und der wie die puertoricanische Flagge aussieht und die auch richtigen Farben verwendet. Die beiden Flaggen sehen sich relativ ähnlich, so dass dieser Fehler wahrscheinlich auf ein kleines, menschliches Versehen zurückzuführen ist.

Die gute Nachricht ist, dass die Entwickler von Insomniac bestätigt haben, dass es eine Korrektur für die Flagge geben wird. Höchstwahrscheinlich wird es sich dabei um einen schnellen Hotfix handeln, der die Flagge aktualisiert.

Marvel’s Spider-Man 2 ist ab sofort für PlayStation 5 erhältlich.