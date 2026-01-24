Fable auf Switch 2? Dieses Gerücht stellt die Zukunft von Xbox komplett infrage

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Als Fable bei der letzten Xbox Developer Direct ausführlich gezeigt wurde, ging es eigentlich um Gameplay, Humor und Albions neue Welt. Doch ein Nebengeräusch sorgt jetzt für deutlich größere Diskussionen als jede Quest oder Kampfmechanik. Laut Brancheninsider Jez Corden wird eine Version von Fable für die Switch 2 zumindest intern geprüft. Nicht bestätigt, nicht final, aber „in Erwägung gezogen“. Und genau diese kleine Formulierung löst eine große Frage aus: Wozu braucht man künftig noch eine Xbox-Konsole?

Noch vor ein paar Jahren wäre so ein Gedanke undenkbar gewesen. Xbox-Studios-Spiele waren ein Argument für die Hardware. Heute erscheinen große Titel regelmäßig auf PC, PlayStation und nun womöglich auch auf Nintendo-Hardware.

Die Strategie ist klar: Reichweite vor Exklusivität. Xbox will, dass du ihre Spiele spielst. Egal wo. Game Pass, Cloud, PC, Konsole, alles soll Teil eines Ökosystems sein. Für Spieler klingt das erstmal traumhaft. Keine Plattform-Barrieren mehr, mehr Auswahl, mehr Freiheit. Aber genau hier beginnt das Problem für die klassische Konsole.

Xbox: Wenn Exklusivität Nachrang hat, stellt sich die Konsolen-Frage

Wenn Fable, Halo, Forza und Co. auf mehreren Plattformen erscheinen, verliert die Xbox als Gerät ihren früheren „Muss ich haben“-Status. Warum eine neue Xbox kaufen, wenn ich die gleichen Spiele auf meinem PC, meiner PlayStation oder vielleicht sogar der Switch 2 spielen kann?

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Klar, Leistung und Komfort bleiben Argumente. Aber das reicht heute vielen nicht mehr. Selbst Geräte wie das Steam Deck wirken plötzlich attraktiver, weil sie flexibel sind und Zugriff auf riesige Bibliotheken bieten. Xbox scheint bereits heute weniger eine Konsole zu sein und mehr ein Service. Manche Fans ziehen bereits Parallelen zu SEGA. Auch dort verschwand irgendwann die Hardware, während die Marken weiterlebten. Xbox selbst betont zwar, dass neue Konsolen in Arbeit sind, angeblich mit starker PC-Nähe und High-End-Hardware.

Alles für das Ökosystem, aber warum?

Doch emotional fühlt sich die Richtung anders an. Xbox wird zur Plattform, nicht zum Gerät. Das ist strategisch logisch, aber für langjährige Konsolenfans auch ein Abschied von einer Ära. Fable ist ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Ein Genre, das auf Nintendo-Hardware inzwischen bestens funktioniert. Skyrim, The Witcher 3, warum also nicht Albion unterwegs spielen?

Technisch mag das eine Herausforderung sein. Symbolisch wäre es jedoch ein Meilenstein: Ein traditionsreiches Xbox-Franchise auf einer Nintendo-Konsole. Früher undenkbar. Heute realistisch.

Ein mögliches Fable für die Switch 2 ist mehr als nur ein Port-Gerücht. Es ist ein Zeichen für einen tiefen Wandel. Xbox will überall sein. Und genau das könnte der Grund sein, warum bald niemand mehr eine Xbox kaufen wird. Ob die Strategie aufgeht? Die nächste Xbox soll nicht einmal mehr „subventioniert“ werden. Sprich, Microsoft möchte sie von Tag 1 an „lukrativ“ verkaufen. Dafür bekommt man angeblich Zugang zum PC-Markt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!