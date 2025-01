Fable: Hinweise auf baldigen Release – Entwicklerteam feiert offenbar Fortschritt

Die Gerüchteküche um das mit Spannung erwartete Fable-Reboot brodelt erneut. Ein Reddit-Nutzer aus Leamington Spa (Warwickshire, England), dem Sitz von Playground Games, hat einen interessanten Hinweis auf den Fortschritt der Entwicklung gegeben.

Er berichtete, dass das Entwicklerteam offenbar einen Grund zum Feiern hatte:

„Ich lebe in der Stadt (Leamington Spa), wo Fable entwickelt wird, und habe einige Mitglieder des Teams kennengelernt. Es scheint, als wäre etwas Größeres passiert, denn sie trinken, als ob sie etwas zu feiern hätten. Einer von ihnen hat an einem Wochentag drei doppelte Whiskeys für 240 Pfund gekauft?? Hmmmm.“

Der Reddit-Nutzer spekulierte weiter, dass das Team möglicherweise eine bedeutende Phase der Entwicklung abgeschlossen hat und das Spiel nun in die Testphase übergehen könnte. Er stellte jedoch klar, dass dies nur Vermutungen sind und er keine Insider-Informationen habe.

Fable: Release für 2025 sicher?

Wenn das stimmt, könnte dies darauf hinweisen, dass die Arbeiten an wichtigen Entwicklungsabschnitten wie dem Gameplay oder der Story abgeschlossen sind. Das Spiel könnte jetzt in die Qualitätssicherung und das Testen gehen – ein entscheidender Schritt vor dem Launch. Immerhin wird erwartet, dass Fable dieses Jahr erscheint. Passieren kann aber noch viel. Es ist nicht unüblich, dass sich große Rollenspiele mehrere Monate (bis zu einem Jahr) im „Polishing“ befinden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild war zum Beispiel über ein Jahr in der Qualitätssicherung, bevor es veröffentlicht wurde.

Das Fable-Reboot ist eine Neuinterpretation der beliebten RPG-Reihe, die erstmals 2004 auf der Original-Xbox debütierte. Entwickelt von Playground Games, dem Studio hinter der gefeierten Forza Horizon-Serie, wird das Spiel mit modernster Technologie entwickelt, wobei der charmante britische Humor und die wegweisenden Rollenspielelemente der Originale erhalten bleiben sollen.

Offiziell hat Microsoft noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Fable genannt. Es wird jedoch allgemein erwartet, dass das Spiel im 4. Quartal 2025 für Xbox Series X/S und PC erscheint – und wie üblich direkt zum Start im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein wird.