F1 22 enthüllt die “hohen Anforderungen” an Gaming-PCs für Ray-Tracing

Welche Anforderungen wird EA SPORTS F1 22 an Gaming-PCs stellen? Darauf haben wir nun eine Antwort erhalten, die nicht jedem PC-Gamer gefallen wird. Mit EA SPORTS F1 22 erwarten uns neue Funktionen und Modi, wie F1 Life und Supersportwagen. Auch wenn es viel Neues zu entdecken gilt, muss man erst einmal die notwendige Hardware daheim haben um das Spiel “voll auszukosten”.

Wer gerne Formel 1-Rennen am PC fährt und überlegt seine Hardware für die nächste Saison aufzurüsten, der wird die folgenden Zeilen wohl ganz gespannt lesen. Wie sich herausstellt legt EA SPORTS F1 22 die Messlatte für Gaming-PCs ziemlich hoch an, wenn man Ray-Tracing und Co erleben möchte.

Bei minimalen Einstellungen benötigen PC-Spieler in Sachen CPU eine i3-2130 oder einen FX 4300, zusammen mit entweder einer GTX 1050 oder einer RX 470 und 8 GB RAM. Wenn man Raytracing bei minimalen Einstellungen aktivieren möchte, erhöht F1 22 die GPU-Anforderungen, wobei entweder eine RTX 2060 oder eine RX 6700 XT erforderlich ist. Bei den empfohlenen Einstellungen benötigt das Spiel hingegen entweder einen i5 9600K oder einen Ryzen 5 2600X, zusammen mit entweder einer GTX 1660 Ti oder einer RX 590 und 16 GB RAM. Wenn man Raytracing jedoch bei den empfohlenen Einstellungen aktivieren möchte, wird die GPU-Anforderung entweder auf eine RTX 3070 oder eine RX 6800 erhöht.

Nebenbei bemerkt erfordert EA SPORTS F1 2022 eine aktive Internetverbindung sowie 80 Gigabyte freien Speicherplatz (womöglich bevorzugt auf einer schnellen SSD-Festplatte).

Hier die PC-Hardware-Anforderungen von EA SPORTS F1 22 im Überblick:

Minimum Minimum (Ray-Tracing) Empfohlen Empfohlen (Raytracing) OS: Windows 10 64-Bit (Version 1909) Windows 10 64-Bit (Version 2004) Windows 10 64-Bit (Version 1909) Windows 10 64-Bit (Version 2004) CPU: Intel Core i3-2130 / AMD FX 4300 Intel Core i3-2130 / AMD FX 4300 Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X GPU: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 470 GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6700 XT NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher 8 GB Arbeitsspeicher 16 GB Arbeitsspeicher 16 GB Arbeitsspeicher Speicher: 80 GB verfügbarer Speicherplatz 80 GB verfügbarer Speicherplatz 80 GB verfügbarer Speicherplatz 80 GB verfügbarer Speicherplatz DirectX: Fassung 12 Fassung 12 Fassung 12 Fassung 12 Internet: Breitband-Internet-Verbindung erforderlich Breitband-Internet-Verbindung erforderlich Breitband-Internet-Verbindung erforderlich Breitband-Internet-Verbindung erforderlich Soundkarte: DirectX-kompatibel DirectX-kompatibel DirectX-kompatibel DirectX-kompatibel

EA SPORTS F1 22 erscheint am 1. Juli für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.