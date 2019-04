Als anständige Webseite verlangt man Geld für Werbung, aber dieses Meldung gibt es für umsonst, weil das müsst ihr gesehen haben. Die Titelsequenz von Game of Thrones wurde mit Oreo-Keksen nachgebaut. Sehr süß!

Seit dem Debüt im Jahr 2011 gilt Game of Thrones zu einer der meistverfolgtesten Fernsehserien der Welt. Wenn nicht sogar überhaupt. Zwischen 14. und 15. April, zum Start der achten Staffel, erwarte ich mir zumindest den Zusammenbruch des Internets. Basierend auf George R. R. Martins Buchreihe „Ein Lied von Eis und Feuer“ hat Game of Thrones sich nicht nur als erfolgreiche Serie erwiesen, sondern ist in der Popkultur fest verankert. Mit Brettspielen, Smartphone-Games, Merchandise und sogar einer Prequel-Spinoff-Serie (in Arbeit) war die Serie noch nie so beliebt, als heute!

Um sich dem Spaß anzuschließen, schließen sich die Oreo-Kekse jetzt offiziell mit Game of Thrones zusammen und veröffentlichen vier von der Show inspirierte Cookie-Designs. Nur, Oreo verschwendete die Gelegenheit nicht, als sie ihren neuen (temporären) Look enthüllte.

Oreo veröffentlichte auf Twitter ein Video, das die erste Titelsequenz von Game of Thrones nachempfunden hat, um ihre neuen Limited Edition-Cookies vorzustellen. Um auf der Marke zu bleiben, verwendet die Sequenz nur Oreo-Cookies. Mit einem Stop-Motion-Animationseffekt werden Westeros mit den Cookies von Grund auf neu erstellt, bis sie schließlich mit den neuen Limited Edition-Cookies enden. Zu den Designs zählen House Stark, House Targaryen, House Lannister und der Night King.

Ich hoffe die gibt’s bald zu kaufen…