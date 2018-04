Das frisch veröffentlichte God of War begeistert die Kritiker. Und nun begeistert der Director das Internet.

Am Donnerstag lud Cory Barlog ein Video auf Youtube hoch, in dem er sich über die Seite Metacritic die Scores zu God of War zum ersten Mal ansieht.

„Es war eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Fünf Jahre sind in dieses Spiel geflossen, es bedeutet mir eine Menge.“, leitet Barlog ein.

Als er dann sieht, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt auf einem Score von 94/100 steht, kommen ihm die Tränen. Er nimmt seine Brille ab und reibt sich die Augen.

„Es sollte egal sein, aber es bedeutet mir so viel“, bringt er unter Tränen hervor, „Eine Menge Leute haben viel Arbeit und viel Glauben reingesteckt und ich bin so glücklich, mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen.“

Daraufhin dankt er einzelnen Personen.

Das Video ist eine Erinnerung, dass Spiele, auch große Produktionen, immer noch von Menschen entwickelt werden und diesen Menschen auch etwas an den Projekten liegt. Im Internet wird das gerne Mal vergessen, insbesondere AAA-Entwickler werden immer häufiger als gesichtslose Firmen, die nur Geld wollen, dargestellt. Aber es steckt doch immer mehr dahinter.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!