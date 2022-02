Elden Ring – Ein Meisterwerk?: Das bestbewertete Spiel aller Zeiten

Elden Ring (C) From Software, Bandai Namco

Ist Elden Ring wirklich so gut? Offiziell erscheint das Spiel am 25. Februar 2022, aber bereits heute, 2 Tage vor Release, endete das Review-Embargo. Und nach den ersten Wertungen zeigt sich: Es ist das bestbewertete Spiel aller Zeiten, zumindest bei OpenCritic.com.

Egal wer es gespielt hat. Jeder vergibt die Höchstwertung für Elden Ring. Was ist da passiert? Bei MetaCritic.com und OpenCritic.com hält das Action-Rollenspiel von FromSoftware bei 97 von 100 möglichen Punkten.

Funktioniert die FromSoftware-Formel gepaart mit einem Open World-Setting so gut?

Kritikerkonsens: “Elden Ring ist das bisher beste Werk von FromSoftware und eines der am höchsten bewerteten Spiele aller Zeiten. Mit raffinierten, zugänglichen und befriedigenden Kämpfen in einer riesigen, schönen und faszinierenden offenen Welt werden die Spieler viel zu lieben finden.”

Anscheinend hat der Entwickler die richtige Mischung aus Dark Souls und The Legend of Zelda: Breath of the Wild gefunden. Natürlich sprechen viele Rezessionen von dem ansprechenden Gameplay, aber es soll auch “überraschend zugänglich sein”.

Elden Ring: Das sprechen die ersten Kritiker

“Elden Ring ein phänomenales Spiel, das nur sehr wenige enttäuschen wird. Es hat die meisten Komponenten, die Fans des Genres suchen: eine wundersame Ästhetik, ein geheimnisvolles Gefühl, das zum Erkunden einlädt, geschickt gestaltete und einschüchternde Gegner und ein reichhaltiges Gameplay mit viel Wiederspielbarkeit dank der verschiedenen Klassen und Builds. Am Ende ist Elden Ring mehr als nur ein Open-World-Dark Souls”, so GameRant.

“Es ist ein Breath of the Wild mit M-Rating, voller Geheimnisse, Intrigen und einer fesselnden Welt, die es zu erkunden gilt. Es ist ein Spiel, das mich für das Spielen begeistert, und es ist fantastisch zu sehen, dass ein mit Spannung erwarteter Titel wie dieser so gut ankommt”, so Gamerevolution.

“Ich erkunde freudig jeden Zentimeter des Landes und erfreue mich an meinen Entdeckungen, und ich sehe nicht, dass ich in absehbarer Zeit damit aufhöre”, so GameBeat.

Anscheinend hat FromSoftware hier ins Schwarze getroffen.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PS5, Xbox Series X/S, Windows PC, PS4 und Xbox One. Vor einem Monat bekam das Spiel den Gold-Status, sowie einen Gameplay-Trailer.