Elden Ring wird mehr Content bekommen als erwartet

Das Unternehmen, das für FromSoftware und Elden Ring verantwortlich ist, scheint auch Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels noch große Hoffnungen für das Spiel zu haben. Es gibt mögliche Pläne, es in Zukunft erheblich zu erweitern, was darauf hindeutet, dass das kommende DLC möglicherweise sogar bedeutender sein könnte als ursprünglich erwartet.

Da es sich um eine der größten und bemerkenswertesten Veröffentlichungen von FromSoftware handelt, ist es nicht schwer zu verstehen, warum es als große Sache angesehen wird.

Da es immer noch relativ wenig Informationen über das “Shadow of the Erdtree” DLC von Elden Ring gibt, gibt es viele Spekulationen darüber, was genau das Erweiterungspaket enthalten könnte. Angesichts der Erfolgsgeschichte von FromSoftware ist es klar, dass etwas Bedeutendes und Interessantes kommen wird, aber die Details sind immer noch in Geheimnissen gehüllt, und der neueste Quartalsbericht der Kadokawa Corporation könnte das Feuer der Spekulationen weiter anheizen.

The Kadokawa Quarterly report was shared today.

Total sales of Elden Ring have seen a decrease. This makes sense as the game is over a year old.

Interesting that Elden Ring DLC is above AC6 release. Priority? Curious what “various measures to maximize Lifetime Value” are. pic.twitter.com/EH7MbC7ALG

