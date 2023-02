ELDEN RING: DLC Erweiterung wurde in einem Tweet enthüllt

Dass From Softwares Open World Hit Elden Ring eine Erweiterung (in Form eines DLC) bekommen wird, war klar. Und trotzdem hat die Ankündigung mehr als ein Jahr auf sich warten lassen.

Bereits bei den Game Awards wurde die Ankündigung erwartet, doch dann hat Elon Musks „Nachrichten-Zentrale“ den Vogel im wahrsten Sinne abgeschossen. Denn die wohl am meisten erwartete Erweiterung wurde in einem Tweet angekündigt.

Noch hüllt sich das Entwicklerteam in Schweigen. Weder gibt es ein Trailer noch Story relevante Informationen. Einzig der Namen der Erweiterung ist bekannt: “Shadow of the Erdtree”, also “Schatten des Erdenbaums” wird der DLC heißen. Im offiziellen Tweet wird auch noch kein Release Datum verraten sondern nur, dass sie in Entwicklung ist.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

