Elden Ring: Kristallpfeile bringen Feinde dazu sich gegenseitig anzugreifen

Mit Kristallpfeilen die Elden Ring-Feinde gegenseitig aufeinanderhetzen? Funktioniert. Derzeit ist es noch ungewiss, ob es ein Feature oder ein Bug ist – es könnte auch ein Bug sein, der in ein Feature umgewandelt wurde. Egal. Wenn man vier oder fünf Kristallpfeile auf einen Imp oder Wachhund schießt, wird er andere Feinde um sich herum bekämpfen.

Und wenn man einschreiten möchte? Lass es lieber. Wenn die Hunde spielen, dann lass sie. Wenn man nämlich in den Kampf einsteigt, ist der “Bann” wieder gebrochen.

Das es kein Bug sein sollte, beweist, dass die Pfeile “magischen Schaden” verrichten. Es könnte halt einfach sein, dass diese Kristallpfeile in Elden Ring die Feinde “seltsam” macht.

Here's a fun Elden Ring tip. If you're ever struggling with the Watchdogs (Those creepy cat statue bosses) throwing 4-5 of these at one in quick succession causes it to short circuit and fight one another. pic.twitter.com/UOFd2oBa2C

