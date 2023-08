Eiichiro Oda hatte klare Forderung an Netflix bei One Piece Serie

Und er hat absolut recht!

Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, stellte konkrete Forderungen an Netflix, bevor seine Arbeit in eine Live-Action-Adaption umgesetzt wurde.

Wie von ComicBook.com berichtet, erklärte der Showrunner Matt Owens in einer Nachricht des Manga-Verlags Shueisha, dass Oda nicht bereit war, die volle kreative Kontrolle an Netflix abzugeben.

Netflix: One Piece bleibt in der absoluten Hand von Eichiro Oda

Die erste Forderung betraf die Hintergrundgeschichten der Strohhutbande: Die Ursprünge von Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji mussten gleich bleiben. “Sie sind so entscheidend für ihre Persönlichkeiten, ihre Träume und Motivationen sowie dafür, wie Ruffy sich damit auseinandersetzt, wenn er sie trifft und ihnen hilft, diese Träume wiederzuentdecken”, sagte Owens.

In ähnlicher Weise waren auch die Funktionen jeder Teufelsfrucht festgelegt – das sind besondere Früchte, die bizarre Kräfte verleihen, wie Ruffys Superdehnbarkeit. Eiichiro Oda hat also Netflix gesagt was sie bei One Piece zu tun haben. Das ist er den Fans der Anime, welche weltweit eine der drei beliebtesten Animes aller Zeiten ist, aus eigener Sicht wohl schuldig.

“Bestimmte Teufelsfruchtkräfte und andere Fähigkeiten wurden alle sorgfältig von Oda entwickelt, und es steckte viel Vorstellungskraft darin, was verschiedene Personen tun können und wie die Regeln dafür sind”, sagte Owens.

One Piece feiert am 31. August sein Live-Action-Debüt, wobei Iñaki Godoy Ruffy, Mackenyu Zorro, Emily Rudd Nami, Jacob Romero Gibson Lysop und Taz Skylar Sanji spielt. Die japanische Version könnte jedoch etwas vertrauter klingen, da die ursprüngliche Synchronbesetzung des Animes ihre Rollen wieder aufnimmt.

Gleiches gilt für einen sehr großen Teil der deutschen Synchronbesetzung. Im Trailer sind zum Beispiel ganz klar Daniel Schlauch als Ruffy und Gudo Hoegel als Buggy der Clown zu hören. Und doch fühlt es sich irgendwie seltsam an, diese Stimmen zu hören und nicht die Anime Figuren auf dem Bildschirm zu sehen.

Erst kürzlich führte eine der neuesten One Piece Episoden “Gear 5” zu einem Serverproblem bei Chrunchyroll, dem Anime Streamingdienst.