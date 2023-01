One Piece Odyssey (PS5) – Game Review

Gum Gum... Roleplaying Game!

Bevor ich in dieses Review einsteige um euch zu erzählen wie dieses Spiel bei mir abschneidet, sollte ich euch zwei wichtige Disclaimer hier lassen. Zuerst, dass ich ein wirklicher Fan der One Piece Anime bin. Ich hab so viel gesehen wie das deutsch-österreichische Fernsehprogramm hergibt und einiges dass ich noch selbst online gefunden habe. Und der zweite Punkt ist, ich spiele nie JRPG (Japanese Role Playing Games). Weil sie mich endlos nerven. Aber One Piece Odyssey wollte ich aus dem ersten Grund unbedingt versuchen. Dennoch versuche ich das nun alles fair zu beurteilen.

One Piece Odyssey – Game Review: Die Story

Ich möchte euch zur Story gar nicht zu viel verraten. Da One Piece als Anime und Manga durchaus bekannt dafür ist, sehr spannende und auch bewegende Geschichten zu erzählen. Und ich will euch die Gelegenheit nicht nehmen, dies selbst vollends zu erleben. Aber die Sunny ist an einer noch unbekannten und doch berüchtigten Insel gelandet. Leider nicht sanft gelandet und so ist sie gerade dabei zu sinken. Die Storhhut Piraten sollen also diese Insel entdecken, das Schiff retten und natürlich passiert auch einiges wovon sie noch nichts wissen.

WERBUNG

Was ich euch zu der Story allerdings wirklich sagen kann und diese hervorhebt, ist dass der Schöpfer selbst daran mitgearbeitet hat. Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece hat also in One Piece Odyssey die Geschichte mitgeschrieben. Wenn man die Anime und den Manga mag und diese gefeiert hat. So wird man sich schnell in einer Welt wiederfinden die sich bekannt anfühlt. Nach nun über 1000 Episoden und weiter folgend, scheint Oda noch immer vor Geschichten zu sprühen. Diese könnt ihr nun selbst erleben.

One Piece Odyssey – Game Review: Das Abenteuer und mehr

One Piece Odyssey ist wirklich sehr umfassend. Das will und muss ich an dieser Stelle unbedingt anbringen. Denn ich werde später noch Kritik an diesem Game haben, welche sich rein auf meinen persönlichen Geschmack bezieht. Aber diesen Faktor sollte man loben. Die Menge an Details, Angriffen, Level Möglichkeiten. Sogar die Crew selbst kann man umstrukturieren und statt mit Ruffy mit Zorro durch die Welt laufen. Wobei an gewissen Stellen man die Talente eines anderen Mitgliedes der Strohhüte braucht. Das macht die Spieldynamik wirklich abwechslungsreich und schön.

Und das Abenteuer selbst, fühlt sich richtig gut an. Man spürt in der Welt, also auf dieser Insel, in Höhlen, der Landschaft und den Tieren, dass Eiichiro Oda hier seine Finger mit im Spiel hatte. Was sich nur positiv für das Game auswirkt. Im Gegenzug zu Spielen wo man ganz klar merkt dass sich die Entwickler nicht genug mit der Materie auseinander gesetzt haben. Sondern lediglich durch ein bereits aufgebautes Franchise Geld verdienen wollten. Hier ist es eindeutig ein Spiel für Fans und Liebhaber des Genres und der Geschichte. Daran gibt es keine Zweifel.

One Piece Odyssey – Game Review: JRPG und was das bedeutet

Den meisten von euch werde ich nicht erklären müssen was ein JRPG (Japanese Role Playing Game) ist. Aber ich möchte hier einige Punkte adressieren die für JRPGs logisch und typisch sind. Welche mir aber den letzten Nerv rauben obwohl sie Spaß machen können. Und einer dieser Punkte ist die Art und Weise wie das Abenteuer sich spielt. Dass obwohl man zum Beispiel mit Ruffy unterwegs ist, ständig Kommentare und Dialoge der anderen Mitglieder eingeblendet werden, als wären diese gerade anwesend. Was sie klar nicht sind. Und wie bei Pokémon warten alle 10 Schritte Gegner auf euch die euch in Kämpfe verwickeln.

Was mich zu einem meiner persönlich größten Kritik Punkte von One Piece Odyssey bringt. Einem Punkt den ich gar nicht so richtig den Entwicklern zuschreiben kann, weil es wirklich mehr meinem persönlichen Empfinden geschuldet ist. Denn ich hatte nicht erwartet dass es ein Runden basierendes Kampfsystem geben würde. Obwohl mir das hätte klar sein müssen. Und mich nerven solche Kampfsysteme. Erst darf dieses Team jeweils jeder einen Angriff machen. Dann dieses Team. Und jeder Angriff ist eine eigene Videosequenz. Das erklärt warum diese Art Games eine Option haben dies zu beschleunigen. Denn verdammt kann das sich ziehen und mich langweilen!

One Piece und doch nicht so ganz – Game Review

An diesem Punkt werden sich die Geister scheiden. Oder auch die Fan-Lager spalten. Denn es gibt zwei “Arten” von One Piece Fans. Jene wie mich, welche die One Piece Anime im deutschsprachigen Fernsehen verfolgt haben. Mit den (wirklich großartigen) Synchronsprecher:innen welche den Charakteren eine gewisse eigene Seele gegeben haben. Welche sich klar und spürbar von der japanischen Fassung unterscheidet. Welche von den wirklichen mega Fans geliebt und gefeiert wird. Eben weil sie die Originalfassung ist.

Und eben diese Fans welche der Originalfassung treu sind und diese feiern, werden sich in One Piece Odyssey vermutlich über alle maßen Freuen das Abenteuer so zu erleben. Wenn man aber als reiner TV Fan das Spiel spielt, fehlt etwas. Die gelesenen Dialoge sind genau was man als Fan kennt. Die Kommentare, die Eigenheiten und das Herz dieser ganzen Geschichte. Man liest diese unweigerlich mit den Stimmen der deutschen Synchro im Kopf. Wenn dann aber die laut schrillen Schreie der japanischen Fassung alles übertönen, ist das eher irritierend. Zumindest für mich.

One Piece Odyssey – Game Review: Steuerung, Grafik und Audio

Wie man anhand der Screenshots unschwer erkennen kann, hat One Piece Odyssey eine eher Comic artige Grafik. Mal völlig abgesehen von dem Anime/Manga Zeichenstil der sich aufgrund der Vorlage durch die Figuren zieht. So ist die Optik des Games ebenso wie die Audio ganz klar davon geprägt. Die Körperproportionen von Menschen und Tieren. Die teils seltsamen Grimassen. Und doch merkt man im Spiel in vielen Sequenzen, dass man an Animationen gespart hat und lieber einen Schnitt zu einem schwarzen Bildschirm animiert hat. Als die ganze Szene zu zeigen. Gegenstände die auf dem Boden liegen sind einfach nur ein Glitzern und kein wirkliches Objekt. Es ist etwas mager.

Die Steuerung des Spiels kann teilweise eine richtige Herausforderung sein. Hier muss man aber auch 2 Seiten betrachten. Die Seite der vielen verschiedenen spielbaren Charaktere und diese alle in einem Game zu vereinbaren. Und die Basic Steuerung durch die Spielwelt selbst. Letztere sollte funktionieren. Denn egal wie viele Charaktere man spielen kann, simples Laufen durch die Welt sollte sich nicht so klobig und ungeschickt anfühlen. Es ist teilweise eine wahre Prozedur einfach nur von A nach B zu gelangen. Während wiederum die verschiedenen Figuren jede für sich gut “versorgt” wurde was Steuerung angeht. Ein zweischneidiges Schwert.

Fazit zu One Piece Odyssey

Wie bewerte ich nun ein Game dass voll ist mit Elementen welche ich seit meiner Teenager Zeit feiere und voll mit Dingen die mich als Gamer einfach nur frustrieren und nerven? Nun es ist keine leichte Entscheidung. Aber ich will an dieser Stelle so objektiv wie möglich sein. Denn mein Frust mit JRPGs ist nicht weniger geworden. Aber ich mag dieses Spiel irgendwie. Es ist wohl wirklich die Story und die Figuren, welche es mir leichter machen über diese logischen JRPG Elemente hinweg zu sehen. One Piece Odyssey hat mich so gesehen für sich gewonnen. Ich werde es weiter spielen und vermutlich immer wieder ausgraben. Es hat vermutlich sogar eine neue Grundlage geschaffen für mein nächstes JRPG Experiment mit meinem Anime/Manga Herzstück Dragonball. Jedoch muss ich sagen, dass es trotzdem (für mich persönlich) eine Prozedur wird, dieses Spiel weiter zu spielen. Mir ist absolut klar, dass Fans dieses Genres und dieser Art Spiele sich überschlagen werden vor Freude wenn sie es spielen. Für mich aber ist es ein wahrer Krampf. Meine Wertung für das Game kommt daher von zwei Seiten eines Fans. JRPG Fans würden vermutlich mehr Punkte geben, aber ich wollte mich hiermit auch ein bisschen experimentierfreudig zeigen. Dafür aber so fair wie möglich. Entscheidet für euch selbst.

Review Wertung

6 SCORE Meine Wertung von One Piece Odyssey solltet ihr immer als Score eines nicht JRPG Fans sehen. Denn das Game gefällt mir trotzdem besser als erwartet. Was für Fans vermutlich einen Highscore angeln kann Detail-Wertung Grafik 6 Sound 4 Gameplay 5 Story 8 Motivation 5 Steuerung 5

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wir verdienen damit eine kleine Provision, für DICH entstehen dadurch keine Kosten. Vielen Dank!