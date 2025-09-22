EA Sports FC 26: Grafikvergleich zeigt riesigen Sprung auf der Nintendo Switch 2

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Veröffentlichung von EA Sports FC 26 sorgt bereits kurz nach Veröffentlichung für einen Grafikvergleich. Besonders die Nintendo Switch 2-Version des Spiels zeigt, wie groß der Unterschied zur alten Switch tatsächlich ist. Fans sehen einen der größten Generationssprünge, den es bei einem Sportspiel in den letzten Jahren gegeben hat.

Während die ursprüngliche Switch-Version lange Zeit als grafisch abgespeckt galt, präsentiert sich die Fortsetzung auf der Switch 2 deutlich moderner. Damit rückt Nintendo endlich näher an die Qualität heran, die PlayStation- und Xbox-Spieler schon seit Jahren gewohnt sind.

Riesige Verbesserungen bei Grafik und Animationen

Auf der Switch 2 wurden nahezu alle grafischen Elemente überarbeitet. Spielerinnen- und Spieler-Modelle wirken realistischer, Animationen laufen geschmeidiger und auch die Licht- und Physikeffekte sind klar verbessert. Texturen erscheinen detailreicher, und die Präsentation insgesamt bietet eine viel immersivere Fußball-Atmosphäre.

Im direkten Vergleich wirkt die erste Switch-Version regelrecht veraltet: vereinfachte Modelle, schwache Beleuchtung und kaum komplexe Physik-Interaktionen. Auf Switch 2 sieht EA Sports FC 26 fast wie eine abgespeckte Version der PS5- oder Xbox-Series-Ausgabe aus. Das ist ein riesiger Fortschritt!

FC 26 auf der Nintendo Switch 2: Limit bei 30 FPS bleibt

So beeindruckend der grafische Sprung auch ist, bleibt ein klarer Kompromiss bestehen: Die Switch 2-Version ist auf 30 FPS begrenzt. Damit reiht sie sich beim Bildaufbau in die gleiche Kategorie wie die alte Switch ein.

Für ein Fußballspiel, das auf schnelle Reaktionen und flüssige Bewegungen setzt, könnte das ein Nachteil sein. Auf PS5 und Xbox Series läuft das Spiel dagegen mit 60 FPS, sowohl im Grafik- als auch im Performance-Modus.

Switch 2 zwischen alter und neuer Konsolengeneration

Im Vergleich zu anderen Plattformen nimmt die Switch 2 eine spannende Position ein. Gegenüber der PlayStation 4-Version bietet sie sichtbar mehr: modernere Beleuchtung, detailreichere Texturen und die Integration von Hypermotion-Technologie für realistischere Animationen.

Allerdings reicht sie nicht an die aktuelle Konsolengeneration heran. Gerade bei Feinheiten wie Haar-Darstellung, Texturtreue oder komplexen Physikberechnungen bleibt die Switch 2 etwas zurück. Die Auflösung ist zwar weitgehend gleich, doch für kompetitive Spieler dürfte der Unterschied bei der Bildrate entscheidend sein. Immerhin gingen die Entwickler sogar an ihre Grenzen, um Input-Lags zu finden.

Entwickelt wurde EA Sports FC 26 wie gewohnt von EA Vancouver und EA Romania. Das Spiel erscheint weltweit am 26. September 2025 und ist bereits seit einigen Tagen für Ultimate Edition-Spieler verfügbar. Unterstützt werden fast alle relevanten Plattformen: Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie Amazon Luna. Bereits vor dem Release wurden die 26 besten Männer und Frauen im Spiel enthüllt.

